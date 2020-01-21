У Моуриньо возник конфликт с Дэнни Роузом

Английская пресса утверждает, что у Жозе Моуриньо уже возник конфликт в «Тоттенхэме». По сведениям Daily Mail, между португальским специалистом и защитником Дэнни Роузом случилась перепалка на воскресной тренировке команды.
Английский футболист выразил недовольство тренеру из-за того, что тот не включил его в заявку на матч АПЛ против «Уотфорда» (0:0), который состоялся днем ранее (18 января).
Издание отмечает, что игрок и тренер разговаривали на повышенных тонах, что не понравилось некоторым игрокам клуба.
Ранее Роуз также не сыграл в матче Кубка Англии с «Мидлсбро» (2:1), который состоялся 14 января.
В этом сезоне Роуз сыграл 12 матчей за «Тоттенхэм».
Ранее Роуз заявлял о том, что «Тоттенхэм» не предлагает ему новый контракт. Скорее всего, он летом покинет Лондон.
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Источник — Daily Mail
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