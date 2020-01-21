У Моуриньо возник конфликт с Дэнни Роузом

Английская пресса утверждает, что у Жозе Моуриньо уже возник конфликт в «Тоттенхэме». По сведениям Daily Mail, между португальским специалистом и защитником Дэнни Роузом случилась перепалка на воскресной тренировке команды.

Английский футболист выразил недовольство тренеру из-за того, что тот не включил его в заявку на матч АПЛ против «Уотфорда» (0:0), который состоялся днем ранее (18 января).

Издание отмечает, что игрок и тренер разговаривали на повышенных тонах, что не понравилось некоторым игрокам клуба.

Ранее Роуз также не сыграл в матче Кубка Англии с «Мидлсбро» (2:1), который состоялся 14 января.

В этом сезоне Роуз сыграл 12 матчей за «Тоттенхэм».