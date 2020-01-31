Манчестер Сити покупает 17-летнего бразильского защитника

«Манчестер Сити» подпишет защитника «Коритибы» Яна Коуто.

За перспективного игрока английский клуб заплатит 9 млн евро, еще 6 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

17-летний бразилец будет играть за «Коритибу» до июня 2020 года, после чего переберется в состав «Манчестер Сити».

Коуто сыграл 13 матчей за юношескую сборную Бразилии.

Отметим, что Коуто также хотела подписать «Барселона».