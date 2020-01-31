Манчестер Сити покупает 17-летнего бразильского защитника

«Горожане» договорились о трансфере Яна Коуто

  • 31.01.2020 08:14
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  • 1 комментарий
Манчестер Сити покупает 17-летнего бразильского защитника
© BeSoccer. Ян Коуто

«Манчестер Сити» подпишет защитника «Коритибы» Яна Коуто.

За перспективного игрока английский клуб заплатит 9 млн евро, еще 6 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

17-летний бразилец будет играть за «Коритибу» до июня 2020 года, после чего переберется в состав «Манчестер Сити».

Коуто сыграл 13 матчей за юношескую сборную Бразилии.

Отметим, что Коуто также хотела подписать «Барселона».

 

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Источник — Yahoo Sports

(2 голоса)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 31.01.2020 08:15
    -1
    просто надо отметится для моих фанатов
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