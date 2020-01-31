Манчестер Сити покупает 17-летнего бразильского защитника

«Манчестер Сити» подпишет защитника «Коритибы» Яна Коуто.
За перспективного игрока английский клуб заплатит 9 млн евро, еще 6 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.
17-летний бразилец будет играть за «Коритибу» до июня 2020 года, после чего переберется в состав «Манчестер Сити».
Коуто сыграл 13 матчей за юношескую сборную Бразилии.
Отметим, что Коуто также хотела подписать «Барселона».
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Источник — Yahoo Sports
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