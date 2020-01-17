Барселона хочет подписать 17-летнего бразильского защитника

«Барселона» собирается купить защитника «Куритибы» Яна Коуто.
Как сообщает Globo Esporte, каталонский клуб хочет подписать игрока в январе. «Куритиба» рассчитывает получить за него 5 млн евро.
Также игроком юношеской сборной Бразилии интересуются «Арсенал» и «Байер».
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Источник — Globo
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