Барселона подписала форварда. Последний день трансферного окна. LIVE

В ночь с пятницу на субботу, с 31-го января по 1-е февраля, в большинстве чемпионатов Европы закрывается зимнее трансферное окно. Зачастую в этот день совершается большое количество переходов.

Следим за главными новостями последнего дня зимнего трансферного окна в режиме онлайн.

В Украине трансферное окно будет открыто до 28-го февраля.

14:21. Янник Карраско вернулся в «Атлетико». Атакующий хавбек, выступавший в Китае, на правах аренды снова будет играть за мадридскую команду.

14:10. «Вест Бромвич» подписал 31-летнего форварда сборной Польши Камиля Гросицки. Ранее Гросицки защищал цвета «Халла».

13:59. «Барселона» подписала форварда «Браги» Франсиско Тринкао за 31 миллион евро. Игрок перейдет в каталонскую команду летом.

🔜 Francisco Trincão

Agreement with @SCBragaOficial for Trincão transfer; he'll join FC Barcelona on 1 July 2020. — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 31, 2020

13:32. 33-летний французский форвард «Челси» Оливье Жиру может покинуть английский клуб в последний день трансферного окна. Футболистом интересуются «Тоттенхэм» и «Лацио».

13:04. Тем временем, лондонский «Тоттенхэм» рассчитывает сегодня оформить переход 30-летнего вингера «Реала» Гарета Бэйла, выступавшего в составе «шпор» с 2007-го по 2013-й годы.

12:49. Лондонский «Арсенал» подписал еще одного защитника, но снова не Матвиенко. На этот раз это Седрик Соареш из «Саутгемптона».

Cedric is to join us on loan until the end of the season.



💬 Send us your welcome messages for @OficialCedric 👇 — Arsenal (@Arsenal) January 31, 2020

12:39. Карикатурист Омар Момани пошутил над 25-летним португальским хавбеком Бруну Фернандешем, который ранее перешел из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед».

11:05. «Боруссия» Дортмунд арендует полузащитника «Ювентуса» Эмре Джана с правом выкупа. Немецкий клуб решил не покупать игрока этой зимой, отложив окончательное решение до будущего лета.

08:14. «Манчестер Сити» купит 17-летнего бразильского защитника Яна Коуто. Английский клуб отдаст за футболиста «Коритибы» €9+6 миллионов.

07:45. Родригес перешел в ПСВ из «Милана». Швейцарский футболист будет выступать за нидерландский клуб на правах аренды.

05:19. Карраско вернется в «Атлетико». 26-летний полузащитник китайского «Далянь Ифан» и национальной сборной Бельгии Янник Феррейра Карраско близок к возвращению в мадридский клуб.

03:39. «Ньюкасл» арендовал Роуза до конца сезона. 29-летний защитник «Тоттенхэма» в ближайшие месяцы будет защищать цвета «сорок».