Саша Баин заткнул рты хейтерам Ястремской

Саша Баин, новый тренер Даяны Ястремской, жестко отреагировал на критику в адрес 19-летней украинской теннисистки, которая в концовке матча против Каролин Возняцки воспользовалась медицинским тайм-аутом.

«Чтобы заткнуть некоторых людей и закончить этот бессмысленную дискуссию. У Даяны действительно уже несколько дней были проблемы с ногой, но поскольку вы все врачи и тренеры, вы знаете лучше, чем она сама или наша команда, которая работает с ней», – написал Баин в твиттере.

Just to shut some people up and end this useless convo. Dayana was really struggling since days with her leg, but since y’all are all doctors and coaches you know better then she herself or our whole team who’s working with her. #focusOnYourself