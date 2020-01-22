Саша Баин заткнул рты хейтерам Ястремской

Новый тренер украинской теннисистки защитил свою подопечную от критики

  • 22.01.2020 13:40
  • 2099 просмотров
  • 2 комментария
Саша Баин заткнул рты хейтерам Ястремской
© screenshot
Саша Баин, новый тренер Даяны Ястремской, жестко отреагировал на критику в адрес 19-летней украинской теннисистки, которая в концовке матча против Каролин Возняцки воспользовалась медицинским тайм-аутом.
 
«Чтобы заткнуть некоторых людей и закончить этот бессмысленную дискуссию. У Даяны действительно уже несколько дней были проблемы с ногой, но поскольку вы все врачи и тренеры, вы знаете лучше, чем она сама или наша команда, которая работает с ней», – написал Баин в твиттере.
 
Отметим, что Ястремская вызвала на корт физиотерапевта при счете 4:5 во втором сете, но это ей не помогло выиграть поединок против экс-первой ракетки мира.
 
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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 22.01.2020 14:21
    +1
    Хитрує постійно і Бертенс звертала суддів на це увагу .
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 22.01.2020 14:04
    +3
    Якби це було вперше, то нема питань. А так, то чому не взяла мед. раніше?
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 22.01.2020 14:04
    +3
    Якби це було вперше, то нема питань. А так, то чому не взяла мед. раніше?
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 22.01.2020 14:21
    +1
    Хитрує постійно і Бертенс звертала суддів на це увагу .
    Ссылка
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