Саша Баин заткнул рты хейтерам Ястремской

Саша Баин, новый тренер Даяны Ястремской, жестко отреагировал на критику в адрес 19-летней украинской теннисистки, которая в концовке матча против Каролин Возняцки воспользовалась медицинским тайм-аутом.

«Чтобы заткнуть некоторых людей и закончить этот бессмысленную дискуссию. У Даяны действительно уже несколько дней были проблемы с ногой, но поскольку вы все врачи и тренеры, вы знаете лучше, чем она сама или наша команда, которая работает с ней», – написал Баин в твиттере.