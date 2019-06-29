Лазаренко выиграла юниорский турнир во Франции

Украинская теннисистка Катерина Лазаренко выиграла второй титул Tennis Europe в сезоне.
В финале турнира первой категории среди игроков до 16 лет в городе Вильнёв-лез-Авиньон украинская теннисистка, посеянная под первым номером, обыграла пятую сеяную австралийку Хлою Изабеллу Цзан: 6:1, 6:4.
За пять проведённых матчей на турнире Лазаренко не проиграла ни одного сета своим соперницам. Отметим, что для 15-летней днепрянки данный титул стал вторым в этом году. В апреле Катерина выиграла турнир U16 в Турции.
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.