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Лазаренко выиграла юниорский турнир во Франции

15-летняя украинка добыла второй титул Tennis Europe в сезоне

  • 29.06.2019 13:37
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Лазаренко выиграла юниорский турнир во Франции
© Фейсбук Татьяны Ковальчук
Украинская теннисистка Катерина Лазаренко выиграла второй титул Tennis Europe в сезоне.
 
В финале турнира первой категории среди игроков до 16 лет в городе Вильнёв-лез-Авиньон украинская теннисистка, посеянная под первым номером, обыграла пятую сеяную австралийку Хлою Изабеллу Цзан: 6:1, 6:4.
 
За пять проведённых матчей на турнире Лазаренко не проиграла ни одного сета своим соперницам. Отметим, что для 15-летней днепрянки данный титул стал вторым в этом году. В апреле Катерина выиграла турнир U16 в Турции.
 

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Источник — Большой теннис Украины

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