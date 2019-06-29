Лазаренко выиграла юниорский турнир во Франции

Украинская теннисистка Катерина Лазаренко выиграла второй титул Tennis Europe в сезоне.

В финале турнира первой категории среди игроков до 16 лет в городе Вильнёв-лез-Авиньон украинская теннисистка, посеянная под первым номером, обыграла пятую сеяную австралийку Хлою Изабеллу Цзан: 6:1, 6:4.

За пять проведённых матчей на турнире Лазаренко не проиграла ни одного сета своим соперницам. Отметим, что для 15-летней днепрянки данный титул стал вторым в этом году. В апреле Катерина выиграла турнир U16 в Турции.