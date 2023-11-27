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ATP
27 ноября 2023, 08:30 | Обновлено 27 ноября 2023, 08:35
1185
0

Синнер «попустил» Джоковича и взял ЧМ, жребий для Украины, фейспалм на рф

Sport.ua подводит итоги недели в теннисе

27 ноября 2023, 08:30 | Обновлено 27 ноября 2023, 08:35
1185
0
Синнер «попустил» Джоковича и взял ЧМ, жребий для Украины, фейспалм на рф
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Италии по теннису

Завершилась очередная теннисная неделя, на которой был разыгран последний значущий трофей в году (при всем уважении к Next Gen) – Кубок Дэвиса. Сезон турниров WTA уже формально завершен, остались только 125-тысячники.

Финал Кубка Дэвиса 2023

С 21 по 26 ноября на хардовых покрытиях в помещении в Малаге за титул чемпионов мира боролись 8 сборных: Канада, Италия, Австралия, Великобритания, Сербия, Нидерланды, Чехия и Финляндия. Из всей этой массы выделялись только 2 команды: Италия и Сербия. К сожалению, итальянцы и сербы встретились между собой в полуфинале, а не финале.

Прошлогодние победители соревнований канадцы вылетели уже в 1-м раунде (четвертьфинале) от финов. Неожиданно? Наверное, но в прошлом году за Канаду играли Феликс Оже-Альяссим и Денис Шаповалов, которые были лидерами сборной. А в этом сезоне «кленовым» пришлось довольствоваться ветеранами Милошем Раоничем и Вашеком Поспишилом, а также молодым и, вроде как, перспективным Габриэлем Диалло.


Getty Images/Global Images Ukraine

Согласитесь, это не уровень, поэтому в матче против Финляндии был рандом, хоть и у финов с составом все плохо. «Филины» затем без шансов отлетели прошлогодним финалистам – Австралии. Что касается австралийцев, то они должны были проигрывать Чехии, но Иржи Легечка решил не закрывать Алекса де Минаура со счета 5:3 (30:15) на приеме во второй партии после выигранного первого сета.

В итоге демон вытащил поединок и перевел матчевое противостояние в парный разряд, где тандем Эбден / Перселл (единственное стоящее оружие Австралии) на опыте выиграл у все того же Легечки и его партнера Адама Павлашека.

В четвертьфиналах в нижней части сетки Сербия во главе с Новаком Джоковичем прошлась по Великобритании, а Италия не без проблем выиграла у Нидерландов. Герой «макаронников» – Янник Синнер, но об этом чуть позже.


Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Полуфинал Австралия – Финляндия прогнозируемо получился скучным, «кенгурята» обскакали не умеющих скакать «филинов» и во второй раз подряд вышли в финал.

Матч Италии и Сербии стал что-ли единственной жемчужиной турнира. Сербы считались фаворитами, просто потому что Маттео Арнальди жутко нестабилен, и Миомир Кецманович мог его закрыть (что и произошло), ну а Новак на то и Новак, чтобы выигрывать всяких выскочек Синнеров. Но Янник уже состоявшийся теннисист, с ним не все так просто.

Синнеру, после поражения Арнальди, нужно было побеждать Джоковича. Янник и Ноле провели 3-й очный поединок за последние 11 дней. Ранее на Итоговом итальянец выиграл у первой ракетки на групповой стадии, но проиграл в финале. На Кубке Дэвиса все начиналось прекрасно для него – 6:2 в первом сете. Но вторую партию Ноле забрал с зеркальным счетом, перевернул игру и вышел на тройной матчбол на приеме в 10-м гейме. Синнер сотворил невообразимое, использовал первую подачу, отыграл матч-поинты против лучшего принимающего мира, а затем сделал брейк и подал. Итог – 7:5, и впереди парная игра.

На парный матч вышли Синнер с Сонего и Джокович с Кецмановичем. Абсолютно никто не заточен под пару, но тут уже решал характер и везение. Джоковичу в тот день явно не перло. Синнер и тут огорчил его, выиграв с Лоренцо у сербского тандема в двух партиях – 6:3, 6:4.

Видеообзор матча Янник Синнер – Новак Джокович – 6:2, 2:6, 7:5

Видеообзор матча Синнер / Сонего – Джокович / Кецманович – 6:3, 6:4

В итоге Италия вышла в финал, где разобралась с Австралией. Интересно, что австралийцам просто нужно было выиграть 1 очный поединок (ведь пара у них была самая сильная в плей-офф), а именно закрыть Арнальди, но Алексей Попырин не справился с этой задачей, не реализовал в третьем сете ни одного брейк-поинта из 8.

Ну а Синнер в своем коронном стиле размазал Алекса де Минаура (6:3, 6:0) и стал чемпионом мира вместе с Италией.


Getty Images/Global Images Ukraine

Возвращаясь к Синнеру и Джоковичу... Янник действительно попустил Новака, заставив его ощутить себя не самым лучшим теннисистом планеты или даже истории, поскольку он проиграл за 1 день 2 матча впервые в карьере, причем одному и тому же сопернику. Но странно, что для того, чтобы уколоть Новака и предъявить ему какие-то претензии, нужно ждать, пока он в свои 36 лет не выиграет очередной трофей или не закроет всего лишь молодую и полную сил 4-ю ракетку мира...

В 2023 году Джокович выиграл практически все, что мог: Australian Open, Ролан Гаррос, US Open, Итоговый турнир, два Мастерса и сыграл в финале Уимблдона. Кажется, что у него нет границы. Он превзошел всевозможные достижения Федерера и Надаля, навсегда вписал свое имя в историю и уже как 2 года играет под прогнозами про то, что вот-вот и его эра завершится. А в итоге в соцсетях делают мемы, что Ноле – новый-старый Next Gen...

Джоковичем можно и, наверное, даже нужно восхищаться в теннисном плане, но как личность к нему есть вопросы. Украинцы, к сожалению, уже привыкли везде искать «зраду», и у Новака найти ее можно, точнее у его отца. Да, Срджан Джокович сфотографировался вначале года с флагом россии в Австралии, но сейчас хочется рассказать пару нюансов...

Сербов принято считать подстилками россиян, и оно действительно так и есть. Сами сербы признают, что их армия спонсируется правительством рф. Но адекватные люди в этой стране присутствуют. Лично был опыт общения с одним взрослым фанатом из Сербии, который осуждает действия россии и считает путина убийцей и террористом. И вот именно он и рассказал, как в Сербии отреагировали на ситуацию со Срджаном Джоковичем и флагом страны 404.

По его словам, Срджан не имел ни малейшего понятия, что фанаты поднимут флаг рф. Он согласился с ними сфотографироваться, но затем болельщики подняли эту тряпку, после чего и возник скандал.

Это никак не оправдывает ни Срджана, ни, возможно, даже Новака, ведь все что можно было от них услышать, это: «Мы за мир во всем мире!», а т.е. за свет во всем доме, но... У нас украинские спортсмены войну начали называть войной и открыли глаза только после 24 февраля, а до этого наши теннисисты катались на кубок кремля. Что тогда можно требовать от Новака? Он неоднозначная личность, но поливать его грязью за поддержку россии или что-то в этом духе не стоит, ведь формально он этого не делал... Да, Украину он тоже не поддерживал, но как есть.

В теннисе без политики (если это можно назвать политикой) не обойтись, поскольку россияне и белорусы в этом виде спорта продолжают играть под нейтральным флагом. Выход один – лишить их и такой возможности, тогда всем хотя бы тут будет проще дышать, но нужно понимать, что этого, к сожалению, не случится.

Если не восхищаться Новаком, то восхищаться нужно тогда Синнером. Будущая первая ракетка мира как никак. Это не Карлос Алькарас, это не второй Новак, Надаль или Федерер, а действительно тот самый «некст ген». Финал Итогового, титул Мастерса в Торонто, два крупных трофея в Токио и Вене, титул в Монпелье, чемпион мира с Италией, полуфинал Уимблдона, 10 побед за год над теннисистами из топ-5 и личный рекорд в рейтинге АТР – 4-я строчка. Когда Новак уйдет, именно Янник и Карлос Алькарас будут на вершине теннисного мира.

Жеребьевки КД и КБДК для Украины

26 ноября в Малаге также состоялись жеребьевки последних раундов квалификации Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг.

Женской сборной Украине откровенно повезло. По факту, Румыния, которая и выпала украинкам, – самая слабая сборная, которая могла бы быть из списка: Австралия, Швейцария, Франция, США, Казахстан, Германия, Словакия и, собственно, Румыния. Но есть нюанс: Украине нужна будет Элина Свитолина. Никакой Даяны Ястремской, пожалуйста. Бегу или Русе куда опытнее и надежнее выглядят на корте, чем вечно нестабильная Даяна.

Марта Костюк играть не планирует, поэтому вторым номером после Эли должна быть Ангелина Калинина. В паре стоит надеяться увидеть сестер Киченок и тогда состав укомплектован, шансы велики. Любая из потерь плохо скажется для нас, а неучастие Элины – так вообще катастрофически.

Мужской сборной Украины явно не повезло. Играть против США будет практически невозможно. Поскольку Украина – принимающая сторона, то, наверное, стоит задуматься о грунте, но разница в классе теннисистов все равно велика. Надеяться на чудо можно и нужно, но на бумаге – no chance.

На россии проведут турнир с участием зарубежных теннисистов

Да, такие персонажи как Роберто Баутиста Агут, Ласло Дьере, Адриан Маннарино, Душан Лайович, Жасмин Паолини и Юлия Путинцева поедут покорять санкт-петербург на выставочном турнире.

Возвращаясь к теме сербов, заметьте, тут и француз, и испанец, и итальянка даже...

Это будет уже второй такой турнир. Официальные соревнования в рф проводить запрещено.

Трофей Урсу, первый финал Лазаренко

Два представителя Украины неплохо провели теннисную неделю в Шарм-эш-Шейхе (Египет).

Вадим Урсу выиграл 2-й титул за 2 недели, 3-й в сезоне и 4-й в карьере. В финале он выиграл у россиянина Евгения Филиппова.

19-летняя Катерина Лазаренко впервые в карьере вышла в финал на профессиональном турнире после того, как в полуфинале выиграла у нейтралки Алисы Кюммель. Однако на финальную встречу против Брианы Сабо украинка так и не вышла. В комментарии для Sport.ua Катерина заявила, что заболела и играла последний матч с травмой.

Челленджер в Валенсии

На челленджере в Валенсии титул должен был защищать Алексей Крутых. Украине преодолел сито отбора, но в первом раунде основной сетки уступил Адриану Андрееву.

Украинец проиграл болгарину на тай-брейке 3-го сета со счетом 5:7, хотя побеждал 5:0... Интересно, что месяц назад Крутых не сумел выиграть у Андреева в финале квалификации челленджера в Бресте.

Финал на турнире в Испании получился достаточно интересным: Роберто Баутиста Агут сыграл против Фабио Фоньини. Во второй партии испанец имел вначале матчбол на подаче в 10-м гейме, а затем и на приеме на тай-брейке, но дон Фабио вернулся в игру, перевернул ход встречи и выиграл трофей.

Для Фоньини этот титул стал первый с 2019 года и первым трофеем челленджера с 2010.


Twitter. Фабио Фоньини

Теннис вне корта

Четырехкратный победитель турниров Большого Шлема (три раза – в мужском парном разряде и один в миксте) Джек Сок сообщил о появлении ребенка в его семье.

У Джека и его жены «Мисс Северной Каролины-2019» Лауры Литтл родился сын Броди Брайан.

«Лучший день в наших жизнях», – подписал фото 31-летний Сок, завершивший карьеру после US Open-2023.


Instagram. Джек Сок

Известная чешская теннисистка Барбора Стрыцова объявила, что ждет второго ребенка.

«Винсент будет старшим братом», – написала 37-летняя чешка в социальных сетях.

Барбора Стрыцова является чемпионкой Уимблдона-2019 в парном разряде. В том же году в одиночном разряде на Уимблдоне она дошла до полуфинала. В 2021 году она объявила о завершении карьеры, но в 2023 вернулась и вместе с Се Шувэй снова выиграла парный разряд на Уимблдоне.

Известного в прошлом теннисиста Давида Налбандяна обвинили в домогательствах и преследовании.

Заявление было подано его бывшей девушкой Арасели Торрадо, которая утверждала, что Налбандян установил камеру в вентиляционном отверстии квартиры, которую они делили, когда еще были вместе, чтобы контролировать ее и видеть, что она делает. Чем закончится дело – пока что непонятно.

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Источник Sport.ua
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