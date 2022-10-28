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  4. Белозерцев стал серебряным призером Tennis Europe Junior Masters U14
ITF
28 октября 2022, 14:26 |
159
0

Белозерцев стал серебряным призером Tennis Europe Junior Masters U14

Никита не сумел в финале навязать борьбу сопернику из Германии

28 октября 2022, 14:26 |
159
0
Белозерцев стал серебряным призером Tennis Europe Junior Masters U14
Tennis Europe. Никита Белозерцев

Украинский теннисист Никита Белозерцев не смог выиграть финал на соревнованиях сильнейших игроков Европы под названием Tennis Europe Junior Masters.

В матче за титул среди теннисистов в возрасте до 14 лет украинец, посеянный под вторым номером, проиграл немцу Диего Дедуре-Паломеро.

Финал
Никита Белозерцев (Украина) – Диего Дедура-Паломеро (Германия) – 0:6, 2:6

Белозерцев стал первым украинским игроком, который играл в финале Tennis Europe Junior Masters в возрастной категории U14.

На аналогичном турнире среди девушек (U14) в 2015 году в финале сыграла Марта Костюк, а Анна Познихиренко (2009) и Виктория Дема (2015) выигрывали серебряную медаль на соревнованиях U16.

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Источник Большой теннис Украины
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