Белозерцев стал серебряным призером Tennis Europe Junior Masters U14

Украинский теннисист Никита Белозерцев не смог выиграть финал на соревнованиях сильнейших игроков Европы под названием Tennis Europe Junior Masters.

В матче за титул среди теннисистов в возрасте до 14 лет украинец, посеянный под вторым номером, проиграл немцу Диего Дедуре-Паломеро.

Финал

Никита Белозерцев (Украина) – Диего Дедура-Паломеро (Германия) – 0:6, 2:6

Белозерцев стал первым украинским игроком, который играл в финале Tennis Europe Junior Masters в возрастной категории U14.

На аналогичном турнире среди девушек (U14) в 2015 году в финале сыграла Марта Костюк, а Анна Познихиренко (2009) и Виктория Дема (2015) выигрывали серебряную медаль на соревнованиях U16.