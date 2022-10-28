Белозерцев стал серебряным призером Tennis Europe Junior Masters U14
Никита не сумел в финале навязать борьбу сопернику из Германии
Украинский теннисист Никита Белозерцев не смог выиграть финал на соревнованиях сильнейших игроков Европы под названием Tennis Europe Junior Masters.
В матче за титул среди теннисистов в возрасте до 14 лет украинец, посеянный под вторым номером, проиграл немцу Диего Дедуре-Паломеро.
Финал
Никита Белозерцев (Украина) – Диего Дедура-Паломеро (Германия) – 0:6, 2:6
Белозерцев стал первым украинским игроком, который играл в финале Tennis Europe Junior Masters в возрастной категории U14.
На аналогичном турнире среди девушек (U14) в 2015 году в финале сыграла Марта Костюк, а Анна Познихиренко (2009) и Виктория Дема (2015) выигрывали серебряную медаль на соревнованиях U16.
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