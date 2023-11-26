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ITF
26 ноября 2023, 12:15 | Обновлено 27 ноября 2023, 09:44
2042
0

Украинка впервые вышла в финал ITF, но снялась с поединка. Урсу взял трофей

Катерина Лазаренко неплохо провела неделю на турнире в Шарм-эш-Шейхе

26 ноября 2023, 12:15 | Обновлено 27 ноября 2023, 09:44
2042
0
Украинка впервые вышла в финал ITF, но снялась с поединка. Урсу взял трофей
ITF. Катерина Лазаренко

19-летняя украинская теннисистка Катерина Лазаренко (WTA 945) впервые вышла в финал профессионального турнира.

На этой неделе украинка сумела выиграть 4 матча на хардовом турнире серии ITF W15 в Шарм-эш-Шейхе (Египет). Однако Лазаренко снялась с матче за трофей, в котором должна была сыграть против Брианы Сабо (Румыния, WTA 992).

В эксклюзивном комментарии для Sport.ua Лазаренко объяснила, почему решила не играть финальную встречу:

«Заболела и получила травму… Еще вчера [поединок против россиянки Алисы Кюммель (4:6, 6:2, 6:2) – прим.] играла с очень сильной болью», – рассказала Катерина.

В мужском одиночном разряде трофей в Шарм-эш-Шейхе выиграл Вадим Урсу (АТР 619), который в финале обыграл нейтрала Евгения Филиппова (АТР 653). Для Урсу это второй титул подряд, третий трофей в сезоне и четвертый в карьере.

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ITF Шарм-эш-Шейх Катерина Лазаренко Вадим Урсу травма трофеи украинцев в теннисе
Источник Sport.ua
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