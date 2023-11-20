Украинец Урсу завоевал второй в сезоне титул на турнире ITF в Египте

Украинец Вадим Урсу завоевал второй в сезоне (в одиночном разряде) титул на хардовом турнире ITF M15 в Шарм-эш-Шейхе (Египет).

На пути к финалу украинец обыграл Макса Штенцера (Германия) – 6:1, 6:3, Артура Кукасяна (без флага) – 6:3, 6:4, Евгения Филиппова (без флага) – 6:3, 6:2, в полуфинале был повержен Алек Бекли из ЮАР – 6:1, 6:1.

Вадим Урсу в финальном матче за два часа обыграл 4-го сеяного Бора Артнака из Словении – 1:6, 6:1, 6:2.

Для Вадима это был 4-й финал в одиночном разряде на турнирах ITF в сезоне, он одержал две победу. Месяц назад Урсу победил на таком же турнире ITF M15 в Шарм-эш-Шейхе.

ITF M15. Шарм-эш-Шейш (Египет)