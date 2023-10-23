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  4. Урсу выиграл турнир ITF в Шарм-эш-Шейхе, Ужиловский взял трофей в паре
ITF
23 октября 2023, 05:34 | Обновлено 23 октября 2023, 05:50
33
0

Урсу выиграл турнир ITF в Шарм-эш-Шейхе, Ужиловский взял трофей в паре

Вадим взял реванш у Филипа Хеннинга за поражение в финале неделей ранее

23 октября 2023, 05:34 | Обновлено 23 октября 2023, 05:50
33
0
Урсу выиграл турнир ITF в Шарм-эш-Шейхе, Ужиловский взял трофей в паре
Instagram. Вадим Урсу

Украинский теннисист Вадим Урсу выиграл трофей на хардовых соревнованиях ITF M15 в египетском Шарм-эш-Шейхе.

В финале Урсу в трех сетах выиграл у Филипа Хеннинга из ЮАР – 6:4, 6:7 (3:7), 6:2.

Интересно, что неделей ранее эти же теннисисты играли в финале аналогичного первого турнира, и тогда Вадим проиграл (3:6, 3:6), а на этот раз взял реванш за поражение.

В полуфинале остановился еще один украинский игрок Юрий Джавакян, проиграв в борьбе именно Хеннингу – 6:1, 3:6, 4:6

В парных соревнованиях трофей получил украинец Владимир Ужиловский, тандем с которым составил британец Джей Кларк.

Играя сеяными под первым номером, они подтвердили этот статус, одолев в финале чешский дуэт Иржи Барнат / Ян Граздил – 7:5, 7:5

ITF M15. Шарм-эш-Шейх (Египет), хард

Второй турнир, 16–22 октября 2023

Одиночки. Полуфинал и финал

Пары. Полуфинал и финал

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ITF Шарм-эш-Шейх Вадим Урсу Юрий Джавакян Владимир Ужиловский трофеи украинцев в теннисе Иржи Барнат
Источник Sport.ua
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