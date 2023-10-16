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ITF
16 октября 2023, 03:02 |
94
1

Украинец, который не играл с 2020 года, вышел в финал 15-тысячника в Египте

Вадим Урсу не сумел завоевать трофей на турнире в Шарм-эль-Шейхе

16 октября 2023, 03:02 |
94
1
Украинец, который не играл с 2020 года, вышел в финал 15-тысячника в Египте
Instagram. Вадим Урсу

Украинский теннисист Вадим Урсу (АТР 1019) не сумел завоевать трофей на хардовом турнире серии ITF M15 в Шарм-эль-Шейхе (Египет).

В финале 26-летний украинец уступил Филипу Хеннингу (ЮАР, ATP 1313) в двух сетах.

ITF M15 Шарм-эль-Шейх. Хард. Финал

Вадим Урсу (Украина) – Филип Хеннинг (ЮАР) – 3:6, 3:6

Это была первая встреча теннисистов.

26-летний Вадим Урсу в четвертый раз сыграл в финале турнира ITF в одиночном разряде и сражался за свой второй титул. Украинец впервые с 2018 года дошел до финала профессионального турнира.

Вадим Урсу не выступал в про-туре с конца 2020 года и вернулся только в августе 2023 года.

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Вадим Урсу
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Falko
Цікавий персонаж, я взагалі не знав, хто це - до вересня. Тут пишуть про 2020 рік, але Вадим і тоді вже практично не грав: 2 турніри у 2020, 2 - у 2019. За великим рахунком, останній більш-менш насичений - 2017. Куди пропав, чим займався - таємниця, покрита мороком. Повернувся в тур у серпні, на старті програв пару матчів і з вересня погнав стабільно проходити по 2-3 кола. Так, на сміттєвих турнірах: 15, 25 (а вище з нульовим рейтингом його ніхто і не запрошував). І так городами, по-пластунськи за 1,5 місяці пробився у тисячу. Причому, доволі регулярно обігрував людей із 600-700-800. Ось, на цьому турнірі у 3 колі переграв хлопця, який у 2-му пройшов Юрія Джавакяна (а Джавакян усе-таки тримається у 700-800).
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