Украинец, который не играл с 2020 года, вышел в финал 15-тысячника в Египте
Вадим Урсу не сумел завоевать трофей на турнире в Шарм-эль-Шейхе
Украинский теннисист Вадим Урсу (АТР 1019) не сумел завоевать трофей на хардовом турнире серии ITF M15 в Шарм-эль-Шейхе (Египет).
В финале 26-летний украинец уступил Филипу Хеннингу (ЮАР, ATP 1313) в двух сетах.
ITF M15 Шарм-эль-Шейх. Хард. Финал
Вадим Урсу (Украина) – Филип Хеннинг (ЮАР) – 3:6, 3:6
Это была первая встреча теннисистов.
26-летний Вадим Урсу в четвертый раз сыграл в финале турнира ITF в одиночном разряде и сражался за свой второй титул. Украинец впервые с 2018 года дошел до финала профессионального турнира.
Вадим Урсу не выступал в про-туре с конца 2020 года и вернулся только в августе 2023 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Полузащитник сборной Украины прокомментировал поединок с македонцами
Игрок юношеской команды донецкого клуба хорошо подготовился к побегу