Украинец, который не играл с 2020 года, вышел в финал 15-тысячника в Египте

Украинский теннисист Вадим Урсу (АТР 1019) не сумел завоевать трофей на хардовом турнире серии ITF M15 в Шарм-эль-Шейхе (Египет).

В финале 26-летний украинец уступил Филипу Хеннингу (ЮАР, ATP 1313) в двух сетах.

ITF M15 Шарм-эль-Шейх. Хард. Финал

Вадим Урсу (Украина) – Филип Хеннинг (ЮАР) – 3:6, 3:6

Это была первая встреча теннисистов.

26-летний Вадим Урсу в четвертый раз сыграл в финале турнира ITF в одиночном разряде и сражался за свой второй титул. Украинец впервые с 2018 года дошел до финала профессионального турнира.

Вадим Урсу не выступал в про-туре с конца 2020 года и вернулся только в августе 2023 года.