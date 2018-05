Ролан Гаррос. Серена Уильямс в трех сетах одолела Эшли Барти

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс в трехсетовом поединке обыграла 17-ю ракетку мира австралийку Эшли Барти.

Ролан Гаррос. Второй круг

Серена Уильямс (США) – Эшли Барти (Австралия) – 3:6, 6:3, 6:4

Уильямс-младшая отдала стартовую партию, но после проигранного первого гейма второго сета безупречно сыграла на своей подаче, не дав сопернице ни единого шанса. На приеме американка действовали таже успешно, постоянно навязывая Барти борьбу не ее подаче.

Добавим, что в активе Барти на грунте пока нет побед над теннисистками топ-50.

В следующем круге Серену ожидает противостояние с Юлией Гёргес из Германии.

А вот так выглядели Уильямс и Барти в 2002 году.

Both women on Chatrier now won tennis titles while wearing black dresses in 2002.



We see no difference. #rg18 pic.twitter.com/WE3hN9CnSg