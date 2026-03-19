Феерия Барселоны, Баварии, Ливерпуля, ассист Зубкова, Чернигов в полуфинале
Главные новости за 18 марта на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 18 марта.
1. Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
Оформили выход в четвертьфинал: Барселона, Бавария, Ливерпуль, Атлетико
2A. Сороки по-каталонски. Барселона разорвала Ньюкасл в Лиге чемпионов
Команда Флика была безжалостной во втором тайме домашней игры
2B. Разгром на Энфилде. Ливерпуль и Галатасарай определили четвертьфиналиста ЛЧ
Команда Арне Слота вышла в следующий раунд турнира
2C. Бавария снова разгромила Аталанту и вышла в 1/4 финала ЛЧ на Реал
Мюнхенцы на Альянц Арене нанесли поражение со счетом 4:1
2D. Атлетико проиграл Тоттенхэму ответный матч, но вышел в четвертьфинал ЛЧ
Вторая игра 1/8 финала в Лондоне завершилась со счетом 3:2 в пользу шпор
3A. Сетка Лиги Европы. Брага разгромила Ференцварош и вышла в 1/4 финала
Португальская команда отгрузила соперникам 4 безответных мяча
3B. Украинский голкипер вышел с Реалом в полуфинал Юношеской лиги УЕФА
Мадридская команда U-19 переиграла Спортинг Лиссабон со счетом 2:1
3C. Интер вылетел. Определены полуфинальные пары Юношеской лиги УЕФА
В полуфиналах сыграют: Бенфика – Брюгге, Реал – ПСЖ
4A. Драматичная серия пенальти. Как Чернигов переиграл Феникс-Мариуполь
18 марта состоялся последний матч стадии 1/4 финала Кубка Украины
4B. Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
Чернигов дома в серии пенальти обыграл Феникс-Мариуполь
4C. Ограничились двумя голами. Полесье не оставило шансов Кудровке
Команда Ротаня в статусе номинальных гостей на родном стадионе
5A. Погоня за лидером. Ассист Зубкова с углового принес Трабзонспору победу
Фелипе Аугусто забил единственный гол в игре против Эюпспора
6A. ТУРАН: «Будем играть на победу. Дорога занимает 8–10 часов, это тяжело»
Главный тренер Шахтера дал пресс-конференцию перед игрой с Лехом Познань
6B. ФОТО. Шахтер провел открытую тренировку накануне матча ЛК против Леха
Горняки завершают подготовку к поединку 1/8 финала Лиги конференций
7. Игровой день в Майами полностью отменен. Матчи украинок перенесены
Организаторы надеялись провести два поединка, но и их пришлось отложить
8. Боевое крещение молодежи. Сборная Украины проиграла Словакии
Украинская команда уступила в первом матче квалификации ЧМ по гандболу
9. Ронни и Трамп на высоте. Определены пары 1/8 финала снукерного World Open
На соревнованиях в китайском Юйшане осталось 16 претендентов на титул
10A. Тест-драйв для Судзуки. Второй японец в истории Пармы зажигает в Серии А
О японском голкипере «Пармы»
10B. 7 самых дорогих уже подтвержденных трансферов лета 2026
Сделок будет немало, некоторые уже подтверждены
