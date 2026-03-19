Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Феерия Барселоны, Баварии, Ливерпуля, ассист Зубкова, Чернигов в полуфинале
Другие новости
19 марта 2026, 10:41 | Обновлено 19 марта 2026, 10:50
Феерия Барселоны, Баварии, Ливерпуля, ассист Зубкова, Чернигов в полуфинале

Главные новости за 18 марта на Sport.ua

Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 18 марта.

1. Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
Оформили выход в четвертьфинал: Барселона, Бавария, Ливерпуль, Атлетико

2A. Сороки по-каталонски. Барселона разорвала Ньюкасл в Лиге чемпионов
Команда Флика была безжалостной во втором тайме домашней игры

2B. Разгром на Энфилде. Ливерпуль и Галатасарай определили четвертьфиналиста ЛЧ
Команда Арне Слота вышла в следующий раунд турнира

2C. Бавария снова разгромила Аталанту и вышла в 1/4 финала ЛЧ на Реал
Мюнхенцы на Альянц Арене нанесли поражение со счетом 4:1

2D. Атлетико проиграл Тоттенхэму ответный матч, но вышел в четвертьфинал ЛЧ
Вторая игра 1/8 финала в Лондоне завершилась со счетом 3:2 в пользу шпор

3A. Сетка Лиги Европы. Брага разгромила Ференцварош и вышла в 1/4 финала
Португальская команда отгрузила соперникам 4 безответных мяча

3B. Украинский голкипер вышел с Реалом в полуфинал Юношеской лиги УЕФА
Мадридская команда U-19 переиграла Спортинг Лиссабон со счетом 2:1

3C. Интер вылетел. Определены полуфинальные пары Юношеской лиги УЕФА
В полуфиналах сыграют: Бенфика – Брюгге, Реал – ПСЖ

4A. Драматичная серия пенальти. Как Чернигов переиграл Феникс-Мариуполь
18 марта состоялся последний матч стадии 1/4 финала Кубка Украины

4B. Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
Чернигов дома в серии пенальти обыграл Феникс-Мариуполь

4C. Ограничились двумя голами. Полесье не оставило шансов Кудровке
Команда Ротаня в статусе номинальных гостей на родном стадионе

5A. Погоня за лидером. Ассист Зубкова с углового принес Трабзонспору победу
Фелипе Аугусто забил единственный гол в игре против Эюпспора

5B. ВИДЕО. Зубков отличился ассистом в матче Трабзонспора против Эюпспора
Фелипе Аугусто открыл счет для гостей на 66-й минуте матча

6A. ТУРАН: «Будем играть на победу. Дорога занимает 8–10 часов, это тяжело»
Главный тренер Шахтера дал пресс-конференцию перед игрой с Лехом Познань

6B. ФОТО. Шахтер провел открытую тренировку накануне матча ЛК против Леха
Горняки завершают подготовку к поединку 1/8 финала Лиги конференций

7. Игровой день в Майами полностью отменен. Матчи украинок перенесены
Организаторы надеялись провести два поединка, но и их пришлось отложить

8. Боевое крещение молодежи. Сборная Украины проиграла Словакии
Украинская команда уступила в первом матче квалификации ЧМ по гандболу

9. Ронни и Трамп на высоте. Определены пары 1/8 финала снукерного World Open
На соревнованиях в китайском Юйшане осталось 16 претендентов на титул

10A. Тест-драйв для Судзуки. Второй японец в истории Пармы зажигает в Серии А
О японском голкипере «Пармы»

10B. 7 самых дорогих уже подтвержденных трансферов лета 2026
Сделок будет немало, некоторые уже подтверждены

главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем