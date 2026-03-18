ВИДЕО. Драматичная серия пенальти. Как Чернигов переиграл Феникс-Мариуполь
18 марта состоялся последний матч стадии 1/4 финала Кубка Украины
Клуб Чернигов дома по пенальти обыграл Феникс-Мариуполь (0:0, пен. 5:4) и впервые вышел в 1/2 финала.
Матч был перенесен с 17 на 18 марта из-за длительной воздушной тревоги.
После безголевых 90 минут команды исполнили серию пенальти, где больше повезло хозяевам поля.
В полуфиналы вышли: Динамо Киев, Металлист 1925 Харьков, Буковина Черновцы и Чернигов.
Кубок Украины. 1/4 финала, 18 марта
Чернигов – Феникс-Мариуполь – 0:0 (пен. 5:4)
Серия пенальти: Ременяк (0:1), Шаповал (1:1), Радченко (1:2), Новиков (не забил), Сидоренко (не забил), Тепляков (2:2), Балаба (2:3), Шалфеев (3:3), Богданов (3:4), Романченко (4:4), Горин (не забил), Шумило (5:4)
События матча
