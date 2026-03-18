ВИДЕО. Драматичная серия пенальти. Как Чернигов переиграл Феникс-Мариуполь

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
Чернигов
18.03.2026 13:40 – FT 0 : 0
5 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Феникс-Мариуполь
Матч перенесен с 17 марта 12:00 на 18 марта 13:40 из-за воздушной тревоги
18 марта 2026, 16:45 | Обновлено 18 марта 2026, 16:47
18 марта состоялся последний матч стадии 1/4 финала Кубка Украины

18 марта состоялся последний матч стадии 1/4 финала Кубка Украины.

Клуб Чернигов дома по пенальти обыграл Феникс-Мариуполь (0:0, пен. 5:4) и впервые вышел в 1/2 финала.

Матч был перенесен с 17 на 18 марта из-за длительной воздушной тревоги.

После безголевых 90 минут команды исполнили серию пенальти, где больше повезло хозяевам поля.

В полуфиналы вышли: Динамо Киев, Металлист 1925 Харьков, Буковина Черновцы и Чернигов.

Кубок Украины. 1/4 финала, 18 марта

Чернигов – Феникс-Мариуполь – 0:0 (пен. 5:4)

Серия пенальти: Ременяк (0:1), Шаповал (1:1), Радченко (1:2), Новиков (не забил), Сидоренко (не забил), Тепляков (2:2), Балаба (2:3), Шалфеев (3:3), Богданов (3:4), Романченко (4:4), Горин (не забил), Шумило (5:4)

События матча

91’
ГОЛ ! С пенальти забил Maksym Shumylo (Чернигов).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Анатолий Романченко (Чернигов).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Андрей Богданов (Феникс-Мариуполь).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Егор Шалфеев (Чернигов).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Назар Балаба (Феникс-Мариуполь).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Nikita Teplyakov (Чернигов).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Maksym Radchenko (Феникс-Мариуполь).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Артур Ременяк (Феникс-Мариуполь).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Владислав Шаповал (Чернигов).
По теме:
Чернигов – Феникс-Мариуполь – 0:0 (5:4). Исторический матч. Видеообзор
Тренер Чернигова: «Наш первый полуфинал в истории. Президент хочет Динамо»
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
Чернигов Кубок Украины по футболу Феникс-Мариуполь видео голов и обзор серия пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВЕРНИДУБ: «Роман Григорчук очень помог мне. Это большой опыт»
Футбол | 18 марта 2026, 16:12 0
ВЕРНИДУБ: «Роман Григорчук очень помог мне. Это большой опыт»
ВЕРНИДУБ: «Роман Григорчук очень помог мне. Это большой опыт»

Виталий Вернидуб рассказал о работе под руководством известного украинского тренера

7 миллионов. Известно, на каких условиях Йовичевич может возглавить Карпаты
Футбол | 17 марта 2026, 19:30 3
7 миллионов. Известно, на каких условиях Йовичевич может возглавить Карпаты
7 миллионов. Известно, на каких условиях Йовичевич может возглавить Карпаты

Но до кардинальных перемен еще далеко

Стало известно, почему Куртуа ушел с поля и его в перерыве заменил Лунин
Футбол | 17.03.2026, 23:17
Стало известно, почему Куртуа ушел с поля и его в перерыве заменил Лунин
Стало известно, почему Куртуа ушел с поля и его в перерыве заменил Лунин
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
Футбол | 18.03.2026, 00:01
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
Футбол | 18.03.2026, 10:27
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
Популярные новости
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
17.03.2026, 07:38
Бокс
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
17.03.2026, 09:22 4
Футбол
Защитник сборной Швеции – о матче с Украиной: «Это позорно. Мы в шоке»
Защитник сборной Швеции – о матче с Украиной: «Это позорно. Мы в шоке»
17.03.2026, 19:06 3
Футбол
Тренер сборной Украины объяснил, почему сбежал в беларусь
Тренер сборной Украины объяснил, почему сбежал в беларусь
16.03.2026, 20:24 5
Другие виды
Аонишики победил броском через бедро. Как прошел 10-й день Haru Basho
Аонишики победил броском через бедро. Как прошел 10-й день Haru Basho
17.03.2026, 13:08 8
Другие виды
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
18.03.2026, 06:23 1
Футбол
Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ
Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ
18.03.2026, 07:43 6
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Это единственный боксер, которого я ненавижу»
Энтони ДЖОШУА: «Это единственный боксер, которого я ненавижу»
16.03.2026, 23:19
Бокс
