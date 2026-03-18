Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
Чернигов дома в серии пенальти обыграл Феникс-Мариуполь
18 марта состоялся заключительный матч 1/4 финала Кубка Украины.
Клуб Чернигов дома в серии пенальти обыграл Феникс-Мариуполь (0:0, пен. 5:4) и впервые вышел в 1/2 финала.
Команды Первой лиги не смогли сыграть 17 марта из-за постоянной воздушной тревоги, и поединок был перенесен на 18 марта.
После 90 минут без голов команды исполнили серию пенальти, и больше повезло хозяевам поля.
В полуфиналы Кубка Украины вышли:
- Два клуба УПЛ: Динамо Киев, Металлист 1925 Харьков
- Две команды Первой лиги: Буковина Черновцы, Чернигов
Полуфинальные пары будут определены жеребьевкой, о дате которой станет известно позже.
Кубок Украины. 1/4 финала
- 03.03. 18:00. Динамо Киев – Ингулец Петрово – 2:0
- 04.03. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Буковина Черновцы – 0:0 (пен. 4:5)
- 05.03. 15:30. Металлист 1925 Харьков – Локомотив Киев – 3:0
- 18.03. 14:40. Чернигов – Феникс-Мариуполь – 0:0 (пен. 5:4)
Видеозапись матча: Чернигов – Феникс-Мариуполь – 0:0 (пен. 5:4)
Хотілося б побачити у фіналі "Буковину"
