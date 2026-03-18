Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
18 марта 2026, 15:50 | Обновлено 18 марта 2026, 16:43
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала

Чернигов дома в серии пенальти обыграл Феникс-Мариуполь

Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
18 марта состоялся заключительный матч 1/4 финала Кубка Украины.

Клуб Чернигов дома в серии пенальти обыграл Феникс-Мариуполь (0:0, пен. 5:4) и впервые вышел в 1/2 финала.

Команды Первой лиги не смогли сыграть 17 марта из-за постоянной воздушной тревоги, и поединок был перенесен на 18 марта.

После 90 минут без голов команды исполнили серию пенальти, и больше повезло хозяевам поля.

В полуфиналы Кубка Украины вышли:

  • Два клуба УПЛ: Динамо Киев, Металлист 1925 Харьков
  • Две команды Первой лиги: Буковина Черновцы, Чернигов

Полуфинальные пары будут определены жеребьевкой, о дате которой станет известно позже.

Кубок Украины. 1/4 финала

  • 03.03. 18:00. Динамо Киев – Ингулец Петрово – 2:0
  • 04.03. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Буковина Черновцы – 0:0 (пен. 4:5)
  • 05.03. 15:30. Металлист 1925 Харьков – Локомотив Киев – 3:0
  • 18.03. 14:40. Чернигов – Феникс-Мариуполь – 0:0 (пен. 5:4)

Видеозапись матча: Чернигов – Феникс-Мариуполь – 0:0 (пен. 5:4)

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
ffff
Хоч і не вболівальник цьго клубу (для мене "ДЕСНА"), але дуже приємно для міста Чернігів
Ответить
+3
Микола Унгурян
ну що зможе "сліпий" жереб звести ДК і Металіст1925 в півфіналі чи розведе вищоліговські команди? 
Хотілося б побачити у фіналі "Буковину"
Ответить
+1
Singularis
Надо сразу М1925 - Динамо в Житомире.
Ответить
+1
Sport Analytics
1. Битва під Лиственом (1024 рік): Чернігів ставить Київ на коліна.
Брат Ярослава Мудрого — Мстислав Хоробрий (князь Чернігівський) — пішов війною на Київ. Під Лиственом (неподалік Чернігова) він вщент розбив військо Ярослава.
Результат: Ярослав втік у Новгород, а Мстислав став фактичним господарем половини Русі. Протягом 12 років (до 1036-го) Київ не міг нічого зробити Чернігову.
2. Чернігівські «Ольговичі» захоплюють престол.
У XII столітті чернігівська династія Ольговичів була головним нічним жахом для київських князів. Вони регулярно заходили в Київ як господарі.
Всеволод Ольгович (1139–1146): Чернігівський князь, який сів на київський престол і тримав у страху всіх конкурентів. Це був період, коли воля Чернігова диктувала політику всій Русі.
- - - - -
Якщо в півфіналі жереб зведе Чернігів з Динамо, гостям зі столиці варто згадати 1024 рік. Тоді чернігівські полки Мстислава Хороброго під Лиственом наочно пояснили Києву, хто тут справді головний. Протягом десятиліть чернігівські князі заходили в Київ як у власну комору, диктуючи волю всій країні. Динамівці можуть скільки завгодно дивитися на свої титули, але в Чернігова є генетичний код переможців над "центром". Коли Олександрія вип’є з киян кров, Чернігів у Кубку просто завершить те, що почали предки тисячу років тому: повне домінування півночі над інертною столицею
Ответить
-7
Показать Скрыть 4 ответа
