Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чернигов – Феникс-Мариуполь. Вторая попытка сыграть кубковый матч. LIVE
Кубок Украины
Чернигов
18.03.2026 11:00 - : -
Феникс-Мариуполь
Матч перенесен с 17 марта 12:00 на 18 марта 11:00 из-за воздушной тревоги
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
18 марта 2026, 11:00
196
0

Чернигов – Феникс-Мариуполь. Вторая попытка сыграть кубковый матч. LIVE

18 марта в 11:00 состоится четвертьфинальный матч Кубка Украины

18 марта 2026, 11:00 |
196
0
Чернигов – Феникс-Мариуполь. Вторая попытка сыграть кубковый матч. LIVE
ФК Чернигов

18 марта в 11:00 состоится матч 1/4 финала Кубка Украины, в котором «Чернигов» будет принимать «Феникс-Мариуполь».

Поединок команд Первой лиги пройдет на «Чернигов-Арене». Победитель получит путевку в 1/2 финала.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды не смогли сыграть 17 марта в 12:00 из-за постоянной воздушной тревоги, и поединок был перенесен на следующий день.

Это исторический шанс для обеих команд – каждая команда может впервые выйти в полуфинал Кубка Украины.

Другие матчи 1/4 финала Кубка Украины уже состоялись. В полуфиналы вышли: Динамо Киев, Металлист 1925 Харьков и Буковина Черновцы.

Кубок Украины. 1/4 финала

  • 03.03. 18:00. Динамо Киев – Ингулец Петрово – 2:0
  • 04.03. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Буковина Черновцы – 0:0 (пен. 4:5)
  • 05.03. 15:30. Металлист 1925 Харьков – Локомотив Киев – 3:0
  • 18.03. 11:00. Чернигов – Феникс-Мариуполь

Чернигов – Феникс-Мариуполь. Вторая попытка сыграть, 18 марта. LIVE

Видеозапись событий 17 марта: из-за воздушной тревоги матч перенесен

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем