Последний матч 1/4 финала Кубка Украины: Чернигов – Феникс-Мариуполь

17 марта в 12:00 состоится матч 1/4 финала Кубка Украины, в котором «Чернигов» будет принимать «Феникс-Мариуполь».

Поединок команд Первой лиги пройдет на «Чернигов-Арене». Победитель получит путевку в 1/2 финала.

Это исторический шанс для обеих команд – каждая команда может впервые выйти в полуфинал Кубка Украины.

Другие матчи 1/4 финала Кубка Украины уже состоялись. В полуфиналы вышли: Динамо Киев, Металлист 1925 Харьков и Буковина Черновцы.

Кубок Украины. 1/4 финала

03.03. 18:00. Динамо Киев – Ингулец Петрово – 2:0

– Ингулец Петрово – 2:0 04.03. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Буковина Черновцы – 0:0 (пен. 4:5)

– 0:0 (пен. 4:5) 05.03. 15:30. Металлист 1925 Харьков – Локомотив Киев – 3:0

– Локомотив Киев – 3:0 17.03. 12:00. Чернигов – Феникс-Мариуполь

