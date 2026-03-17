Последний матч 1/4 финала Кубка Украины: Чернигов – Феникс-Мариуполь
17 марта в 12:00 состоится матч 1/4 финала Кубка Украины, в котором «Чернигов» будет принимать «Феникс-Мариуполь».
Поединок команд Первой лиги пройдет на «Чернигов-Арене». Победитель получит путевку в 1/2 финала.
Это исторический шанс для обеих команд – каждая команда может впервые выйти в полуфинал Кубка Украины.
Другие матчи 1/4 финала Кубка Украины уже состоялись. В полуфиналы вышли: Динамо Киев, Металлист 1925 Харьков и Буковина Черновцы.
Кубок Украины. 1/4 финала
- 03.03. 18:00. Динамо Киев – Ингулец Петрово – 2:0
- 04.03. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Буковина Черновцы – 0:0 (пен. 4:5)
- 05.03. 15:30. Металлист 1925 Харьков – Локомотив Киев – 3:0
- 17.03. 12:00. Чернигов – Феникс-Мариуполь
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер определился с игроками на матч плей-офф отбора ЧМ-2026
Артем считает, что руководство «львов» зря уволило Мирона Маркевича