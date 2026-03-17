Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Последний матч 1/4 финала Кубка Украины: Чернигов – Феникс-Мариуполь
17.03.2026 12:00 - : -
Феникс-Мариуполь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
17 марта 2026, 11:50 |
Последний матч 1/4 финала Кубка Украины: Чернигов – Феникс-Мариуполь

17 марта в 12:00 состоится четвертьфинальный матч национального Кубка

17 марта в 12:00 состоится матч 1/4 финала Кубка Украины, в котором «Чернигов» будет принимать «Феникс-Мариуполь».

Поединок команд Первой лиги пройдет на «Чернигов-Арене». Победитель получит путевку в 1/2 финала.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это исторический шанс для обеих команд – каждая команда может впервые выйти в полуфинал Кубка Украины.

Другие матчи 1/4 финала Кубка Украины уже состоялись. В полуфиналы вышли: Динамо Киев, Металлист 1925 Харьков и Буковина Черновцы.

Кубок Украины. 1/4 финала

  • 03.03. 18:00. Динамо Киев – Ингулец Петрово – 2:0
  • 04.03. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Буковина Черновцы – 0:0 (пен. 4:5)
  • 05.03. 15:30. Металлист 1925 Харьков – Локомотив Киев – 3:0
  • 17.03. 12:00. Чернигов – Феникс-Мариуполь

ВИДЕО. Чернигов – Феникс-Мариуполь. 1/4 финала Кубка Украины

По теме:
Чернигов и Феникс-Мариуполь назвали стартовые составы на матч 1/4 финала КУ
Чернигов – Феникс-Мариуполь. Прогноз и анонс матча Кубка Украины
Известный эксперт приятно удивлен работой тренерского штаба Динамо
Чернигов Кубок Украины по футболу Феникс-Мариуполь
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
Футбол | 16 марта 2026, 14:05 130
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины

Тренер определился с игроками на матч плей-офф отбора ЧМ-2026

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Отпустить этого коуча – огромная ошибка Карпат»
Футбол | 17 марта 2026, 11:37 1
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Отпустить этого коуча – огромная ошибка Карпат»
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Отпустить этого коуча – огромная ошибка Карпат»

Артем считает, что руководство «львов» зря уволило Мирона Маркевича

КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
Бокс | 17.03.2026, 07:38
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
Наставник Шахтера: «Удивляют некоторые блогеры. Стань тренером и побеждай»
Футбол | 17.03.2026, 04:15
Наставник Шахтера: «Удивляют некоторые блогеры. Стань тренером и побеждай»
Наставник Шахтера: «Удивляют некоторые блогеры. Стань тренером и побеждай»
Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ
Футбол | 17.03.2026, 07:49
Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ
Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Khafre
подивимося на майбутнього суперника 4-ї команд упл
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ дисквалифицировал на две игры защитника киевского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ дисквалифицировал на две игры защитника киевского клуба
16.03.2026, 10:41 2
Футбол
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
15.03.2026, 09:12 9
Футбол
Эвертон обратился к Миколенко после поражения от Арсенала в Премьер-лиге
Эвертон обратился к Миколенко после поражения от Арсенала в Премьер-лиге
16.03.2026, 07:33 2
Футбол
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
16.03.2026, 06:05 5
Олимпийские игры
Триллер в финале. Бенфика с украинцем и Спортинг сыграли за Кубок Португали
Триллер в финале. Бенфика с украинцем и Спортинг сыграли за Кубок Португали
15.03.2026, 21:55
Волейбол
Супертяж позвонил Турки Аль-Шейху и договорился о бое с Усиком
Супертяж позвонил Турки Аль-Шейху и договорился о бое с Усиком
16.03.2026, 00:02 1
Бокс
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
16.03.2026, 06:55 15
Футбол
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
15.03.2026, 19:35 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем