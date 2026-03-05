Металлист 1925 в игре. Определены 3 из 4 полуфиналистов Кубка Украины
В полуфиналы вышли: Динамо Киев, Буковина Черновцы, Металлист 1925 Харьков
Определены 3 из 4 полуфиналистов Кубка Украины 2025/26.
В полуфинал вышли: Динамо Киев, Буковина Черновцы, Металлист 1925 Харьков.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Киевское Динамо Киев первым вышло в полуфинал, обыграв Ингулец Петрово, команду Первой лиги (2:0).
Сенсацию преподнесла перволиговая Буковина Черновцы, обыграв по пенальти клуб ЛНЗ Черкассы (0:0, пен. 5:4).
Третьим полуфиналистом стал Металлист 1925 Харьков, разгромив команду Второй лиги – Локомотив Киев (3:0).
В последней паре 1/2 финала встретятся команды Первой лиги: Чернигов – Феникс-Мариуполь (17 марта).
Таким образом, сразу 2 команды из Первой лиги будут играть в полуфиналах.
Кубок Украины. 1/4 финала
03.03. 18:00. Динамо Киев – Ингулец Петрово – 2:0
Голы: Эдуардо Герреро 50, Александр Пихаленок, 84
04.03. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Буковина Черновцы – 0:0 (пен. 4:5)
Серия пенальти: Дахновский (0:1), Танковский (1:1), Витенчук (1:2), Дидик (2:2), Бойчук (2:3), Кузык (3:3), Бусько (3:4), Ассинор (не забил), Войтиховский (не забил), Микитишин (4:4), Плакса (4:5), Горин (не забил)
05.03. 15:30. Металлист 1925 Харьков – Локомотив Киев – 3:0
Голы: Батон Забергджа, 15, Питер Итодо, 69, Эрмир Рашица, 90+2
17.03. 12:00. Чернигов – Феникс-Мариуполь
Инфографика
Видео матчей
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Флетчер наказан на 6 матчей
Киевский клуб хочет приобрести нападающего до завершения трансферного окна