Металлист 1925 в игре. Определены 3 из 4 полуфиналистов Кубка Украины

Определены 3 из 4 полуфиналистов Кубка Украины 2025/26.

В полуфинал вышли: Динамо Киев, Буковина Черновцы, Металлист 1925 Харьков.

Киевское Динамо Киев первым вышло в полуфинал, обыграв Ингулец Петрово, команду Первой лиги (2:0).

Сенсацию преподнесла перволиговая Буковина Черновцы, обыграв по пенальти клуб ЛНЗ Черкассы (0:0, пен. 5:4).

Третьим полуфиналистом стал Металлист 1925 Харьков, разгромив команду Второй лиги – Локомотив Киев (3:0).

В последней паре 1/2 финала встретятся команды Первой лиги: Чернигов – Феникс-Мариуполь (17 марта).

Таким образом, сразу 2 команды из Первой лиги будут играть в полуфиналах.

Кубок Украины. 1/4 финала

03.03. 18:00. Динамо Киев – Ингулец Петрово – 2:0

Голы: Эдуардо Герреро 50, Александр Пихаленок, 84

04.03. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Буковина Черновцы – 0:0 (пен. 4:5)

Серия пенальти: Дахновский (0:1), Танковский (1:1), Витенчук (1:2), Дидик (2:2), Бойчук (2:3), Кузык (3:3), Бусько (3:4), Ассинор (не забил), Войтиховский (не забил), Микитишин (4:4), Плакса (4:5), Горин (не забил)

05.03. 15:30. Металлист 1925 Харьков – Локомотив Киев – 3:0

Голы: Батон Забергджа, 15, Питер Итодо, 69, Эрмир Рашица, 90+2

17.03. 12:00. Чернигов – Феникс-Мариуполь

Инфографика

Видео матчей