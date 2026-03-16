Во вторник, 17 марта, состоится поединок 1/4 финала Кубка Украины между «Черниговом» и «Фениксом-Мариуполем». По киевскому времени игра начнется в 12:00.

Чернигов

Для новичка Первой лиги Украины первая половина сезона прошла достаточно неплохо. За 17 поединков чемпионата «Чернигову» удалось набрать 19 баллов (5 побед, 4 ничьих, 8 поражений), которые пока позволяют занимать 11-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от зоны выбывания на данный момент составляет 3 балла.

По пути в четвертьфинал Кубка Украины «Чернигов» выбил киевский «Атлет», «Кривбасс» (сначала дальше прошли именно криворожцы, однако из-за нарушения регламента им засчитали техническое поражение) и «Лесное».

Феникс-Мариуполь

Чуть хуже результаты в летне-осенней части сезона продемонстрировали мариупольцы. После 18 туров Первой лиги Украины коллектив имеет на балансе всего 16 очков, позволяющих занимать 14-ю строчку турнирной таблицы. Столько же баллов «Металлист» с безопасного 12-го места, однако у «Феникса» хуже разница голов.

В Кубке Украины команда выбила «Ужгород», «Металлург» и «Агротех», благодаря чему и квалифицировалась в четвертьфинал.

Личные встречи

Начиная с 2023 года, коллективы сыграли между собой в 5 официальных играх. За это время 3 победы одержал «Феникс-Мариуполь», 1 раз выиграл «Чернигов», а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

«Феникс-Мариуполь» забил 11 голов в текущем сезоне Первой лиги – самый плохой результат среди всех команд.

В выездных поединках «Феникс-Мариуполь» имеет 2-ю худшую статистику среди команд Первой лиги – за 9 матчей клуб завоевал только 6 очков.

В свою очередь «Чернигов» потерпел лишь 1 поражение за 8 последних домашних поединков.

Только в 1/9 последних официальных поединков «Чернигов» забивал больше 1 гола.

Прогноз

Букмекеры оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.69 для Чернигова и 2.64 для Феникса.

Для команд эта игра станет первой официальной в 2026 году, так что не стоит ожидать очень результативного поединка. Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.54.