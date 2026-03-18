Переписали историю. Чернигов по пенальти прошел Феникс-Мариуполь
Определился последний полуфиналист Кубка Украины
В среду, 18 марта, в рамках 1/4 финала Кубка Украины состоялся матч между «Черниговом» и «Фениксом-Мариуполем».
Игра прошла в Чернигове на стадионе «Чернигов Арена».
Матч получился эмоциональным и напряженным, с большим объемом борьбы и минимальным количеством моментов.
Поэтому судьба путевки в полуфинал Кубка Украины решалась в серии пенальти, где точнее оказались футболисты «Чернигова».
С первых пяти ударов команды реализовали по четыре, а с попытками Новикова и Сидоренко справились вратари. Шестой удар у гостей исполнял Горин и пробил выше ворот, а у «Чернигова» – Шумило уверенно реализовал свою попытку и вывел команду в полуфинал.
ФК «Чернигов» стал первым в истории клубом из Чернигова, который вышел в полуфинал Кубка Украины, где присоединился к «Динамо», «Металлисту 1925» и «Буковине».
Кубок Украины. 1/4 финала, 18 марта
Чернигов – Феникс-Мариуполь – 0:0 (5:4)
Серия пенальти:
Чернигов: Шаповал ✅, Новиков ❌, Тепляков ✅, Шалфеев ✅, Романченко ✅, Шумило ✅
Феникс-Мариуполь: Ременяк ✅, Радченко ✅, Сидоренко ❌, Балаба ✅, Богданов ✅, Горин ❌
Надіюсь колись відновить своє існування Десна і зможе досягти більших успіхів