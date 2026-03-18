Переписали историю. Чернигов по пенальти прошел Феникс-Мариуполь

В среду, 18 марта, в рамках 1/4 финала Кубка Украины состоялся матч между «Черниговом» и «Фениксом-Мариуполем».

Игра прошла в Чернигове на стадионе «Чернигов Арена».

Матч получился эмоциональным и напряженным, с большим объемом борьбы и минимальным количеством моментов.

Поэтому судьба путевки в полуфинал Кубка Украины решалась в серии пенальти, где точнее оказались футболисты «Чернигова».

С первых пяти ударов команды реализовали по четыре, а с попытками Новикова и Сидоренко справились вратари. Шестой удар у гостей исполнял Горин и пробил выше ворот, а у «Чернигова» – Шумило уверенно реализовал свою попытку и вывел команду в полуфинал.

ФК «Чернигов» стал первым в истории клубом из Чернигова, который вышел в полуфинал Кубка Украины, где присоединился к «Динамо», «Металлисту 1925» и «Буковине».

Кубок Украины. 1/4 финала, 18 марта

Чернигов – Феникс-Мариуполь – 0:0 (5:4)

Серия пенальти:

Чернигов: Шаповал ✅, Новиков ❌, Тепляков ✅, Шалфеев ✅, Романченко ✅, Шумило ✅

Феникс-Мариуполь: Ременяк ✅, Радченко ✅, Сидоренко ❌, Балаба ✅, Богданов ✅, Горин ❌