Переписали историю. Чернигов по пенальти прошел Феникс-Мариуполь

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
Чернигов
18.03.2026 13:40 – FT 0 : 0
5 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Феникс-Мариуполь
Матч перенесен с 17 марта 12:00 на 18 марта 13:40 из-за воздушной тревоги
18 марта 2026, 15:43 | Обновлено 18 марта 2026, 15:54
Определился последний полуфиналист Кубка Украины

ФК Чернигов

В среду, 18 марта, в рамках 1/4 финала Кубка Украины состоялся матч между «Черниговом» и «Фениксом-Мариуполем».

Игра прошла в Чернигове на стадионе «Чернигов Арена».

Матч получился эмоциональным и напряженным, с большим объемом борьбы и минимальным количеством моментов.

Поэтому судьба путевки в полуфинал Кубка Украины решалась в серии пенальти, где точнее оказались футболисты «Чернигова».

С первых пяти ударов команды реализовали по четыре, а с попытками Новикова и Сидоренко справились вратари. Шестой удар у гостей исполнял Горин и пробил выше ворот, а у «Чернигова» – Шумило уверенно реализовал свою попытку и вывел команду в полуфинал.

ФК «Чернигов» стал первым в истории клубом из Чернигова, который вышел в полуфинал Кубка Украины, где присоединился к «Динамо», «Металлисту 1925» и «Буковине».

Кубок Украины. 1/4 финала, 18 марта

Чернигов – Феникс-Мариуполь – 0:0 (5:4)

Серия пенальти:

Чернигов: Шаповал ✅, Новиков ❌, Тепляков ✅, Шалфеев ✅, Романченко ✅, Шумило ✅

Феникс-Мариуполь: Ременяк ✅, Радченко ✅, Сидоренко ❌, Балаба ✅, Богданов ✅, Горин ❌

Dynamo1927
Мои поздравления Чернигову! Молодцы. Ждём жеребьёвки. 
DaVinci
Дуже радий за команду з нашого регіону.
Надіюсь колись відновить своє існування Десна і зможе досягти більших успіхів 
OKs100
Ждем финал Чернигов - Буковина!
REALIST
Як завжди, "сліпий" жереб зведе Динамо з найслабшою командою - Черніговом. А приблизно рівні МХ і Буко вирішуватимуть долю участі в фіналі між собою....
_9Quantum19_UPL💙💛
Якщо прикинути на око, то наскладнішим з усіх команд суперником є "Буковина". Принаймні для "Металіста 1925". "Динамо" - типовий першоліговий середнячок. А "Чернігів" - це "Чернігів". Чернігівчани вміють грати у футбол.
Singularis
Третий матч кубка обе команды бьют пенальти.
Євгеній Січкаренко
Цей Чернігів зачехлить києвських у півфіналі
Khafre
ураааа. Динамі попаде легчий суперник
