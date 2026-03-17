Тест-драйв для Судзуки. Второй японец в истории Пармы зажигает в Серии А

Нет, не одной лишь колоритной внешностью заставил говорить о себе Дзион Судзуки – вратарь пармезанцев, буквально метеором ворвавшийся в Серию А. Сын американца ганского происхождения и японки, воспитанник клуба «Урава Ред Даймондс» в середине июля 2024 г. заключил 5-летний контракт с «Пармой». Таким образом, он стал вторым японцем в истории желто-синих после легендарного Хидетоси Накаты, игравшего в «Парме» в самом начале текущего века. Кстати, как показывает практика, наличие японца в команде способствует туристической привлекательности города, который эта команда представляет.

В первый же свой сезон Судзуки уверенно стал основным голкипером пармезанцев, в течение сезона совершил ровно 100 сейвов в матчах серии А, сподобился на 7 клиншитов, дважды попадал в сборные тура по версии sofascore.com. Как когда-то говорили, что настоящим игроком Серии А вратарь становится только тогда, когда насухо отыграет против «Ювентуса». Не буду обсуждать сейчас правильность этой сентенции, однако в прошлом сезоне игра в эпилоге сезона против бьянко-нери стала для японца едва ли не лучшей в сезоне. Пармезанцы одолели фаворита (1:0), а Судзуки был удостоен оценки 8,0 от sofascore.com.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дзион Судзуки

Судзуки представляет собой тип суперсовременного голкипера, использующего в тренировках немало технических возможностей нашего времени. В частности, он любит работать в специальных очках, чтобы «улучшить вратарские рефлексы». Среди его добродетелей – умение играть ногами и абсолютное спокойствие даже в условиях колоссального давления враждебных трибун. А его слова из интервью «я работаю, чтобы совершенствоваться во всех смыслах» – чем не ярко выраженный самурайский лозунг? Но путь самурая исполнен терний. Японец подчеркивал, что не ест суши в Италии, ведь в Японии, мол, суши – это качество, а на Апеннинах тебя могут ожидать суши-неожиданности. Но неожиданности в Италии встречаются не только в ресторанах (хотя по своему опыту могу сказать, что в этих заведениях они исключительно со знаком «+»), но и непосредственно на футбольных полях.

Наступил сезон нынешний, и казалось, что все у Дзиона будет хорошо. Да, он долго втягивался в сезон, поначалу действовав в воротах весьма эффектно, но не слишком эффективно. Однако в середине октября Судзуки выдал воистину звездный матч против «Дженоа». Непростой для «Пармы» выездной поединок, в конце концов, завершился нулевой ничьей, а роль Судзуки в таком результате – определяющая. Японец совершил целых 7 сейвов, в том числе отразив и удар с пенальти. Очень важно, что шанс принести своей команде победу ударом с 11-метровой отметки ивуарийско-французский левый вингер «дженоани» Максвел Корне упустил аж на 7-й компенсированной ко 2-му тайме минуте. Судзуки правым коленом (!) отразил удар Корне с левой. Для украинцев примечательно, что Корне заменил в этой игре Руслана Малиновского. Показатель Gp у кипера «Пармы» в этом матче составил 1,96, то есть он пропустил почти на 2 гола меньше, чем должен был согласно xG. Ну и, естественно, что Дзион получил оценку 9,4 от того же sofascore.com и место в команде недели Серии А. Далее был ряд стабильных игр от Судзуки, а затем пришел день игры с «Миланом». Может, поединок против миланского гранда и не стал для японца супервыдающимся, однако его команда добилась приемлемого результата: 2:2 с фаворитом. Но вот именно Судзуки не радовался после той ничьей. Он получил перелом пальца, осложненный еще и переломом ладьевидной кости. Дзион был прооперирован, а срок восстановления определяли как 3-4-месячный.

И вот основной страж ворот «джалло-блу» снова готов играть, и вышел на поле на прошлой неделе в матче против «Торино», преисполненный надежд на триумфальное возвращение. Однако жесткая реальность напомнила о себе уже на старте матча: на 3-й минуте не слишком сильный удар туринца Джованни Симеоне с острого угла стал суперпроблемой для японца. Как следствие, он не справился с, казалось бы, несложной задачей, пропустив мяч между ног. Да, 3 сейва он, в конце концов, осуществил, что вполне в контексте его среднесезонного показателя (3,3 сейва за игру – значительно выше, чем сезоном ранее), однако целых 4 раза не выручил, в том числе ничем не помог своей команде и во время ударов издалека. Как следствие, оценка от sofascore.com 5,4 балла – самая низкая на обе команды. Gp у Дзиона в этой игре просто ужасен: –2,02. То есть пропустил чуть более, чем на 2 гола больше, чем должен был согласно xG. Настоящая ирония судьбы: в прошлом сезоне матч в Турине против «быков» оказался для Судзуки наилучшим, а в этом сезоне – наихудшим. Машиностроительная компания SUZUKI является титульным спонсором «Торино», и реклама на бортиках вокруг поля на протяжении всего матча призывала покупать очередную модель автомобиля, участвовать в тест-драйве, словом, наслаждаться совершенством технических произведений японских машиностроителей (отмечу, что именно европейские производственные мощности SUZUKI сосредоточены в Турине). А вот вратарь команды-визитера с фамилией, аналогичной известной автомарке, свой полевой тест-драйв в автомобильной столице Италии провалил.

Не потеряет ли Дзион уверенность после случившегося? Знаете, как писала итальянская пресса осенью прошлого года о Судзуки? «Он уже на чемпионате мира». Для итальянцев это слишком чувствительная тема, ведь в последнее время наметилась странная для этой футбольной нации тенденция, заключающаяся в пропуске финальных частей мундиаля «Скуадрой Азуррой». И выход на ЧМ-2026 апеннинцам пока никак не гарантирован. А вот Судзуки, являясь вратарем сборной Японии, на североамериканский мундиаль уже квалифицировался. Этот статус участника большого форума, по мнению апеннинских СМИ, должен придавать оптимизм и уверенность в себе Дзиону. Однако ощущение участника – это не новая для Судзуки реальность. Он к ней уже привык, а вот над тем, как восстановить форму, в том числе и к мировому форуму, стоит еще поломать голову. Во всяком случае, первая игра после травмы в Судзуки получилась, мягко говоря, не слишком убедительной. А его полноэкранное отчаяние после финального свистка видела вся футбольная Италия. Хотя, уверен, что Дзион возьмет себя в руки и что-что, а по крайней мере спокойствие в ​​воротах вернет к своим безоговорочным скиллам.

А как насчет места в основе пармезанцев? Здесь есть немного сомнений, ведь Эдоардо Корви, хотя и не имел такой прессы в Италии, однако, регулярно играя во время лечения и процесса выздоровления Судзуки, нагрел место и иногда выдавал весьма крутые перформансы. Скажем, на его счету 5 сейвов и клиншит в февральском выездном (и победном для пармезанцев) матче против «Милана». В том туре он попал и в сборную недели в Серии А. Кроме того, его общая наработка по Gp в этом сезоне куда лучше, чем у японца: 2,93. Да и 6 клиншитов в текущем сезоне в Серии А в 16 матчах – тоже неплохо, согласитесь. К тому же и другие, более молодые вратари в системе «Пармы» также дышат в спину: в клубе, где в свое время зажигали Джанлуиджи Буффон и Клаудио Таффарел, умеют работать с голкиперами. И все же по харизме и талантливости Судзуки выше не только Корви или других одноклубников, но и многих коллег из Серии А. Искренне надеюсь, что японский вратарь скоро вернется к лучшим образцам своей игры!

Алексей РЫЖКОВ