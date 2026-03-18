  4. Атлетико проиграл Тоттенхэму ответный матч, но вышел в четвертьфинал ЛЧ
18.03.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:5 3 : 2
Атлетико Мадрид Проходит дальше
18 марта 2026, 23:55 | Обновлено 19 марта 2026, 00:20
Атлетико проиграл Тоттенхэму ответный матч, но вышел в четвертьфинал ЛЧ

Вторая игра 1/8 финала еврокубка в Лондоне завершился со счетом 3:2 в пользу шпор

18 марта 2026, 23:55 | Обновлено 19 марта 2026, 00:20
277
4 Comments
Атлетико проиграл Тоттенхэму ответный матч, но вышел в четвертьфинал ЛЧ
Мадридский Атлетико вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов сезона 2025/26.

18 марта матрасники уступили лондонскому Тоттенхэму со счетом 2:3 в ответном матче 1/8 финала еврокубка. Подопечные Диего Симеоне не позволили шпорам полноценно отыграться после первого поединка, в котором они одержали победу 5:2.

Голами в составе Тоттенхэма отличились Рандаль Коло Муани и Хави Симонс (дубль). А у Атлетико забили Хулиан Альварес и Давид Ганцко. Хулиан также отдал ассист на свого партнера.

В четвертьфинале ЛЧ Атлетико встретится с каталонской Барселоной, которая в своем противостоянии 1/8 финала прошла английский Ньюкасл (1:1, 7:2).

Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала

Ответный матч. 18 марта

Тоттенхэм (Англия) – Атлетико (Испания) – 3:2 [первый поединок – 2:5]

Голы: Коло Муани, 30, Симонс, 52, 90 (пен.) – Альварес, 47, Ганцко, 75

Ливерпуль – Галатасарай – 4:0. Разгром на Энфилде. Видео голов и обзор
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
Разгром на Энфилде. Ливерпуль и Галатасарай определили четвертьфиналиста ЛЧ
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Сороки по-каталонски. Барселона разорвала Ньюкасл в Лиге чемпионов
Футбол | 18 марта 2026, 21:44 10
Сороки по-каталонски. Барселона разорвала Ньюкасл в Лиге чемпионов
Сороки по-каталонски. Барселона разорвала Ньюкасл в Лиге чемпионов

Команда Флика была безжалостной во втором тайме домашней игры

В Испании вынесли вердикт Лунину после матча с Манчестер Сити
Футбол | 18 марта 2026, 23:52 0
В Испании вынесли вердикт Лунину после матча с Манчестер Сити
В Испании вынесли вердикт Лунину после матча с Манчестер Сити

Украинец отыграл второй тайм и не пропустил

Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Футбол | 18.03.2026, 09:38
Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Ребров вызвал в сборную Украины игрока, который принесет удачу
Футбол | 18.03.2026, 05:02
Ребров вызвал в сборную Украины игрока, который принесет удачу
Ребров вызвал в сборную Украины игрока, который принесет удачу
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Футбол | 18.03.2026, 09:58
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
T-800
не удивлюсь, если Арсенал обыграет Реал Мадрид в финале этого турнира или Ливерпуль - Барселону
ПОРА, АНГЛИЯ! ПОРА, ДОРОГАЯ!!!
Brian
Дуже прикро за Тоттенхем. Якби не ляпи бовдура-воротаря в першій грі, 16 команда Англії з великою долею вірогідності пройшла б 3тю команду Іспанії. По грі вони точно не заслуговували на виліт......
Популярные новости
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
17.03.2026, 05:55 5
Бокс
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
17.03.2026, 09:22 6
Футбол
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
18.03.2026, 10:27 9
Футбол
Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ
Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ
18.03.2026, 07:43 7
Футбол
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
18.03.2026, 06:23 1
Футбол
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
18.03.2026, 08:10 4
Бокс
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
18.03.2026, 17:14 14
Футбол
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
17.03.2026, 06:55 9
Футбол
