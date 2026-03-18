Атлетико проиграл Тоттенхэму ответный матч, но вышел в четвертьфинал ЛЧ

Мадридский Атлетико вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов сезона 2025/26.

18 марта матрасники уступили лондонскому Тоттенхэму со счетом 2:3 в ответном матче 1/8 финала еврокубка. Подопечные Диего Симеоне не позволили шпорам полноценно отыграться после первого поединка, в котором они одержали победу 5:2.

Голами в составе Тоттенхэма отличились Рандаль Коло Муани и Хави Симонс (дубль). А у Атлетико забили Хулиан Альварес и Давид Ганцко. Хулиан также отдал ассист на свого партнера.

В четвертьфинале ЛЧ Атлетико встретится с каталонской Барселоной, которая в своем противостоянии 1/8 финала прошла английский Ньюкасл (1:1, 7:2).

Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала

Ответный матч. 18 марта

Тоттенхэм (Англия) – Атлетико (Испания) – 3:2 [первый поединок – 2:5]

Голы: Коло Муани, 30, Симонс, 52, 90 (пен.) – Альварес, 47, Ганцко, 75