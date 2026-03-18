18.03.2026 22:00 2-й матч. Результат первого матча 2:5 - : -
18 марта 2026, 10:49 | Обновлено 18 марта 2026, 12:00
18 марта на Тоттенхэм Хотспурс пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором Тоттенхэм Хотспур встретится с Атлетико. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Команда показывает себя диаметрально на внутренней и международной арене. Так, в прошлом сезоне было только семнадцатое место в АПЛ. Но при этом англичане смогли выиграть Лигу Европы, что стало первым титулом за долгое время. Сменивший Постекоглу Франк начинал с того, что чуть не обыграл ПСЖ в Суперкубке УЕФА. Но и там растерял преимущество в два гола, уступив по пенальти. И на внутренней арене к конце зимы вылетели из обоих кубков, и в Премьер-Лиге падали все ниже. Впрочем, с Тудором там и вовсе сорвались в крутое пике, когда вылет в Чемпионшипе стал очень реалистичным.

Где англичане были хороши, так это в Лиге чемпионов. В основном раунде они собрали пять побед и семнадцать очков, чего хватило, чтобы пройти в 1/8 финала напрямую. Вот только там была катастрофа, прежде всего, лично для Кински. Того сменили уже на семнадцатой минуте, но все равно уступили 2:5.

Клуб в последнее время в Примере стал бороться уже не за то, чтобы держаться на уровне с Реалом и Барселоной - тут бы третьим оставаться. Такое не получилось в позапрошлом сезоне, когда бронзу отобрала пиковая Жирона Цыганкова и Довбика. А сейчас упорно конкурирует куда более опытный и сильный Вильярреал. Только по итогам крайнего тура получилось оторваться на два очка, 57 против 55. Нельзя и отметить успех в кубке, где, все-таки выбив Барселону (4:0 и 0:3), прошли в финал.

В Лиге чемпионов испанцы тоже прошли достаточно неплохо. Да, в основном раунде выиграли четырежды и собрали только тринадцать очков, так что пришлось начинать плей-офф с февраля. Тогда достаточно уверенно прошли Брюгге, а на прошлой неделе покуражились с гостями из Лондона.

Статистика личных встреч

До разгрома на прошлой неделе был только поединок десятилетней давности в рамках Международного кубка чемпионов. Там испанцы тоже победили, но 1:0.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы сторон равными. Но скучно точно не будет - ждем тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,81).

