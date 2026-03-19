Тоттенхэм – Атлетико – 3:2. Победа, которая ничего не дала. Видео голов

Тоттенхэм обыграл Атлетико (3:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, однако этого оказалось недостаточно для выхода в четвертьфинал.

Лондонский клуб уступил в первой встрече со счетом 2:5, поэтому даже домашняя победа 3:2 не позволила пройти дальше – по сумме двух матчей сильнее оказался испанский коллектив.

Хозяева поля открыли счет на 30-й минуте, отличился Рандаль Коло Муани. Сразу после перерыва Атлетико ответил точным ударом Хулиана Альвареса.

Шпоры вновь вышли вперед – на 52-й минуте забил Хави Симонс. Мадридцы снова сравняли счет усилиями Давида Ганцко после стандарта.

На 90-й минуте Хави Симонс реализовал пенальти и оформил дубль, принеся Тоттенхэму победу в матче (3:2), но этого не хватило для камбэка в противостоянии.

В четвертьфинале ЛЧ состоится испанское дерби, в котором Атлетико сыграет против Барселоны.

Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала, 18 марта 2026

Тоттенхэм (Англия) – Атлетико Мадрид (Испания) – 3:2 (первый матч – 2:5)

Голы: Коло Муани, 30, Хави Симонс, 52, 90 (пен) – Альварес, 47, Ганцко, 75

