Тоттенхэм – Атлетико – 3:2. Победа, которая ничего не дала. Видео голов
Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Тоттенхэм обыграл Атлетико (3:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, однако этого оказалось недостаточно для выхода в четвертьфинал.
Лондонский клуб уступил в первой встрече со счетом 2:5, поэтому даже домашняя победа 3:2 не позволила пройти дальше – по сумме двух матчей сильнее оказался испанский коллектив.
Хозяева поля открыли счет на 30-й минуте, отличился Рандаль Коло Муани. Сразу после перерыва Атлетико ответил точным ударом Хулиана Альвареса.
Шпоры вновь вышли вперед – на 52-й минуте забил Хави Симонс. Мадридцы снова сравняли счет усилиями Давида Ганцко после стандарта.
На 90-й минуте Хави Симонс реализовал пенальти и оформил дубль, принеся Тоттенхэму победу в матче (3:2), но этого не хватило для камбэка в противостоянии.
В четвертьфинале ЛЧ состоится испанское дерби, в котором Атлетико сыграет против Барселоны.
Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала, 18 марта 2026
Тоттенхэм (Англия) – Атлетико Мадрид (Испания) – 3:2 (первый матч – 2:5)
Голы: Коло Муани, 30, Хави Симонс, 52, 90 (пен) – Альварес, 47, Ганцко, 75
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
