Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
Оформили выход в четвертьфинал: Барселона, Бавария, Ливерпуль, Атлетико
17 и 18 марта состоялись ответные поединки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
В каждый день прошли по 4 поединка, и определены все четвертьфиналисты
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Во вторник задачу выходу в 1/4 финала выполнили: Реал Мадрид, ПСЖ, Арсенал, Спортинг.
В среду определены еще 4 четвертьфиналиста турнира: Барселона, Бавария, Ливерпуль, Атлетико.
В 1/4 финала Лиги чемпионов сыграют:
- ПСЖ (Франция) – Ливерпуль (Англия)
- Реал Мадрид (Испания) – Бавария (Германия)
- Барселона (Испания) – Атлетико Мадрид (Испания)
- Спортинг (Португалия) – Арсенал (Англия)
Матчи 1/4 финала ЛЧ пройдут 7/8 и 14/15 апреля, полуфиналы запланированы на 28/29 апреля и 5/6 мая.
Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
1/8 финала. Ответные матчи. 18 марта 2026
🔹 19:45. Барселона (Испания) – Ньюкасл (Англия) – 7:2 [первый матч – 1:1]
🔹 22:00. Бавария (Германия) – Аталанта (Италия) – 4:1 [первый матч – 6:1]
🔹 22:00. Ливерпуль (Англия) – Галатасарай (Турция) – 4:0 [первый матч – 0:1]
🔹 22:00. Тоттенхэм (Англия) – Атлетико (Испания) – 3:2 [первый матч – 2:5]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
