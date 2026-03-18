Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
18 марта 2026, 23:59 | Обновлено 19 марта 2026, 00:38
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала

Оформили выход в четвертьфинал: Барселона, Бавария, Ливерпуль, Атлетико

17 и 18 марта состоялись ответные поединки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В каждый день прошли по 4 поединка, и определены все четвертьфиналисты

Во вторник задачу выходу в 1/4 финала выполнили: Реал Мадрид, ПСЖ, Арсенал, Спортинг.

В среду определены еще 4 четвертьфиналиста турнира: Барселона, Бавария, Ливерпуль, Атлетико.

В 1/4 финала Лиги чемпионов сыграют:

  • ПСЖ (Франция) – Ливерпуль (Англия)
  • Реал Мадрид (Испания) – Бавария (Германия)
  • Барселона (Испания) – Атлетико Мадрид (Испания)
  • Спортинг (Португалия) – Арсенал (Англия)

Матчи 1/4 финала ЛЧ пройдут 7/8 и 14/15 апреля, полуфиналы запланированы на 28/29 апреля и 5/6 мая.

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

1/8 финала. Ответные матчи. 18 марта 2026

🔹 19:45. Барселона (Испания) – Ньюкасл (Англия) – 7:2 [первый матч – 1:1]

🔹 22:00. Бавария (Германия) – Аталанта (Италия) – 4:1 [первый матч – 6:1]

🔹 22:00. Ливерпуль (Англия) – Галатасарай (Турция) – 4:0 [первый матч – 0:1]

🔹 22:00. Тоттенхэм (Англия) – Атлетико (Испания) – 3:2 [первый матч – 2:5]

Сетка плей-офф

Инфографика

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Євгеній Січкаренко
Париж винесе ліверну ковбаску
pol-55
Якщо Баварія пройде Реал(тут???)то буде в Фіналі.
Samuel
Гарні чвертьфінали
T-800
еще хотя бы парочку до финала
T-800
пока аномально мало овертаймов
T-800
Спортинг - Харатьян
Brian
Цікаві протистояння в 1\4. Ну з Арсеналом і Баварією все зрозуміло, а от Лівер - ПСЖ і Барса - Атлетіко важко визначити.
