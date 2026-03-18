Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала

17 и 18 марта состоялись ответные поединки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В каждый день прошли по 4 поединка, и определены все четвертьфиналисты

Во вторник задачу выходу в 1/4 финала выполнили: Реал Мадрид, ПСЖ, Арсенал, Спортинг.

В среду определены еще 4 четвертьфиналиста турнира: Барселона, Бавария, Ливерпуль, Атлетико.

В 1/4 финала Лиги чемпионов сыграют:

ПСЖ (Франция) – Ливерпуль (Англия)

Реал Мадрид (Испания) – Бавария (Германия)

Барселона (Испания) – Атлетико Мадрид (Испания)

Спортинг (Португалия) – Арсенал (Англия)

Матчи 1/4 финала ЛЧ пройдут 7/8 и 14/15 апреля, полуфиналы запланированы на 28/29 апреля и 5/6 мая.

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

1/8 финала. Ответные матчи. 18 марта 2026

🔹 19:45. Барселона (Испания) – Ньюкасл (Англия) – 7:2 [первый матч – 1:1]

🔹 22:00. Бавария (Германия) – Аталанта (Италия) – 4:1 [первый матч – 6:1]

🔹 22:00. Ливерпуль (Англия) – Галатасарай (Турция) – 4:0 [первый матч – 0:1]

🔹 22:00. Тоттенхэм (Англия) – Атлетико (Испания) – 3:2 [первый матч – 2:5]

