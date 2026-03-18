Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала

17 марта состоялись ответные поединки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот день прошли 4 поединка, и определены 4 первых четветьфиналиста турнира: ПСЖ, Арсенал, Реал, Спортинг.

Украинский голкипер Андрей Лунин после перерыва вышел на замену вместо травмированного Тибо Куртуа и помог мадридскому Реалу второй раз победить Манчестер Сити (2:1), после 3:0 в первой игре. Дубль оформил Винисиус Жуниор

Парижский ПСЖ на выезде второй раз обыграл лондонский Челси (3:0), имея в активе гандикап в три мяча после первой игры (5:2). Украинский защитник Илья Забарный остался в запасе у гостей.

Лондонский Арсенал доказал свой перевес над Байером из Леверкузена 2:0 (первый матч – 1:1).

Португальский Спортинг совершил суперкамбек в противостоянии, отыграв три мяча у норвежского Буде-Глимт (5:0 в овертайме после 0:3 в первой игре).

Образована первая пара 1/4 финала: Спортинг (Португалия) – Арсенал (Англия)

На среду, 18 марта, запланированы матчи: Барселона – Ньюкасл, Бавария – Аталанта, Ливерпуль – Галатасарай, Тоттенхэм – Атлетико.

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

1/8 финала. Ответные матчи. 17 марта 2026

19:45. Спортинг (Португалия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 5:0 д. в. [первый матч – 0:3]

Голы: Инасиу, 34, Гонсалвеш, 61, Суарес, 78 (пен), Араухо, 92, Нел, 120+1

22:00. Арсенал (Англия) – Байер (Германия) – 2:0 [первый матч – 1:1]

Голы: Эзе, 36, Райс, 63

22:00. Манчестер Сити (Англия) – Реал (Испания) – 1:2 [первый матч – 0:3]

Голы: Холанд, 41 – Винисиус Жуниор, 22 (пен), 90+3

22:00. Челси (Англия) – ПСЖ (Франция) – 0:3 [первый матч – 2:5]

Голы: Кварацхелия, 6, Баркола, 14, Меюлю, 62

Матчи 18 марта

19:45. Барселона (Испания) – Ньюкасл (Англия) [первый матч – 1:1]

22:00. Бавария (Германия) – Аталанта (Италия) [первый матч – 6:1]

22:00. Ливерпуль (Англия) – Галатасарай (Турция) [первый матч – 0:1]

22:00. Тоттенхэм (Англия) – Атлетико (Испания) [первый матч – 2:5]

Сетка плей-офф

