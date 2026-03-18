  ТУРАН: «Будем играть на победу. Дорога занимает 8–10 часов, это тяжело»
18 марта 2026, 21:23 | Обновлено 18 марта 2026, 21:28
Главный тренер Шахтера дал пресс-конференцию перед игрой с Лехом Познань

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран дал пресс-конференцию перед ответным матчем 1/8 финала Лиги конференций УЕФА с «Лехом» Познань (3:1 в первой игре):

– Нас ждет вторая игра против чемпиона. Это сильная команда с очень хорошим тренером. Да, у нас есть преимущество в счете, но, возможно, вопреки тому, что думает большинство, мы должны и дальше правильно действовать в ключевых моментах, ведь у соперника очень опасные игроки в атаке. Мы будем играть на победу и постараемся пройти дальше.

В условиях, в которых мы сейчас выступаем, провести два матча, в названии которых есть слово «финал», – мечта для нас. Завтра будем играть, чтобы воплотить эту мечту, ведь, возможно, не все понимают, что это значит для нас, учитывая условия, в которых мы играем, те переезды, которые у нас есть. Именно поэтому завтрашний день будет для нас большим, мы попробуем сделать его счастливым.

– Как вы считаете, чем завтрашний матч будет отличаться от первого технически и тактически?

– Он будет отличаться от первого матча во многих аспектах, ведь ситуация уже другая, чем была на старте. Кроме того, обе команды добились больших успехов, поэтому никто не откажется от своего стиля игры, контакта и агрессии. Он будет другим во многих аспектах, но, несмотря на все это, считаю, на первый план выйдут эмоции. Они будут отличаться от первой игры.

– Можете ли вы сравнить «Лех» Познань с другими соперниками, против которых вы играли раньше?

– Это самая сложная и самая сильная команда среди тех, с которыми мы играли до сих пор. Честно скажу, они очень хорошо организованы, и я говорю это не для того, чтобы сохранить баланс перед вторым матчем. У них отличный тренер и много вариантов в игре. В составе есть очень качественные исполнители: Пальма, Волемарк, Исхак, Бенгтссон, Али. У них много опций, чтобы забивать. Также у них очень сильный правый защитник из Португалии – Перейра.

Нас ждет очень важная игра против чемпиона, а чемпионы всегда имеют много возможностей. Никогда не стоит недооценивать характер чемпионской команды. Именно поэтому я считаю, что это самый сильный соперник, с которым мы встречались, в то же время это очень хороший тест для такой команды, как наша, ведь, как я уже говорил, у нас очень молодой состав, и этот матч – отличная возможность проверить наш уровень.

– Вы ранее упоминали о некоторых проблемах на границе. Как вы себя чувствуете сейчас, в частности в вопросе восстановления? Все ли в порядке?

– Даже если нет каких-то конкретных проблем, сама ситуация создает немало трудностей, потому что на границе приходится ждать как минимум полтора-два часа. И я не говорю этого, чтобы кого-то обвинять, но игрокам очень сложно: завершить матч, сесть в автобус и ждать там по четыре часа.

Если в итоге дорога до отеля занимает 8–10 часов, это очень тяжело для футбольной команды. В то же время мы учимся жить в таких обстоятельствах. Считаю, ни одна команда и вообще никто не должен был бы с этим сталкиваться, но я снова никого не обвиняю – просто описываю ситуацию.

С другой стороны, Польше и всем людям здесь я могу сказать только слова благодарности. Они открыли для нас этот стадион и всегда гостеприимно принимают нас в Кракове. Я же говорю в целом о нехватке спокойствия в условиях войны. Когда звучат воздушные тревоги, тот стресс, дискомфорт и отсутствие ощущения безопасности – это невозможно передать словами.

ВИДЕО. Пресс-конференция Арды Турана перед матчем против Леха Познань

Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
