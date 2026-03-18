Разгром на Энфилде. Ливерпуль и Галатасарай определили четвертьфиналиста ЛЧ
Банда Слота вышла в следующий раунд турнира
«Ливерпуль» разгромил «Галатасарай» со счётом 4:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира.
Счёт в матче открыл Доминик Собослаи на 25-й минуте. После перерыва преимущество хозяев увеличил Уго Экитике (51), а уже через две минуты третий мяч забил Райан Гравенберх. Точку в поединке поставил Мохамед Салах, который отличился на 62-й минуте, реабилитировавшись за нереализованный пенальти до перерыва.
Напомним, в первом матче победу одержал турецкий клуб (1:0), однако по сумме двух матчей «Ливерпуль» уверенно прошел дальше.
Соперником «Ливерпуля» в четвертьфинале турнира станет «ПСЖ».
Лига чемпионов. 1/8 финала.
Ливерпуль – Галатасарай – 4:0
Голы: Сабослай, 23, Экитике, 51, Гравенберх, 53, Салах, 62.
Ливерпуль: Алиссон, Керкез, Фримпонг (Джонс 67), ван Дейк, Конате, Гравенберх, Мак Аллистер, Вирц, Сабослай, Салах (Гакпо 74), Экитике.
Галатасарай: Чакир, Якобс, Бое (Ланг 46, Икарди 80), Бардакджи (Эльмали 73), Синго, Лемина, Торрейра (Акгюн 60), Сара, Йилмаз, Шаллаи, Осимхен (Сане 46).
— Liverpool FC (@LFC) March 18, 2026
