Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Разгром на Энфилде. Ливерпуль и Галатасарай определили четвертьфиналиста ЛЧ
Лига Чемпионов
Проходит дальше Ливерпуль
18.03.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 4 : 0
Галатасарай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
18 марта 2026, 23:57 | Обновлено 19 марта 2026, 00:01
360
0

Разгром на Энфилде. Ливерпуль и Галатасарай определили четвертьфиналиста ЛЧ

«Ливерпуль» разгромил «Галатасарай» со счётом 4:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира.

Счёт в матче открыл Доминик Собослаи на 25-й минуте. После перерыва преимущество хозяев увеличил Уго Экитике (51), а уже через две минуты третий мяч забил Райан Гравенберх. Точку в поединке поставил Мохамед Салах, который отличился на 62-й минуте, реабилитировавшись за нереализованный пенальти до перерыва.

Напомним, в первом матче победу одержал турецкий клуб (1:0), однако по сумме двух матчей «Ливерпуль» уверенно прошел дальше.

Соперником «Ливерпуля» в четвертьфинале турнира станет «ПСЖ».

Лига чемпионов. 1/8 финала.

Ливерпуль – Галатасарай – 4:0

Голы: Сабослай, 23, Экитике, 51, Гравенберх, 53, Салах, 62.

Ливерпуль: Алиссон, Керкез, Фримпонг (Джонс 67), ван Дейк, Конате, Гравенберх, Мак Аллистер, Вирц, Сабослай, Салах (Гакпо 74), Экитике.

Галатасарай: Чакир, Якобс, Бое (Ланг 46, Икарди 80), Бардакджи (Эльмали 73), Синго, Лемина, Торрейра (Акгюн 60), Сара, Йилмаз, Шаллаи, Осимхен (Сане 46).

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем