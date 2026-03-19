«Ливерпуль» разгромил «Галатасарай» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 4:0 и уверенно вышел в четвертьфинал турнира.

Хозяева открыли счет на 25-й минуте благодаря усилиям Доминика Собослаи. После перерыва преимущество «красных» увеличил Уго Экитике (51), а впоследствии третий мяч забил Райан Гравенберх. Точку в матче поставил Мохамед Салах, который отличился на 62-й минуте и реабилитировался за нереализованный пенальти.

Напомним, первый поединок завершился победой турецкого клуба (1:0), однако по сумме двух матчей «Ливерпуль» уверенно прошел дальше.

Лига чемпионов. 1/8 финала.

Ливерпуль – Галатасарай – 4:0

Голы: Сабослай, 23, Экитике, 51, Гравенберх, 53, Салах, 62.

