  4. Ливерпуль – Галатасарай – 4:0. Разгром на Энфилде. Видео голов и обзор
18.03.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 4 : 0
19 марта 2026, 00:03 | Обновлено 19 марта 2026, 00:23
ФК Ливерпуль

«Ливерпуль» разгромил «Галатасарай» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 4:0 и уверенно вышел в четвертьфинал турнира.

Хозяева открыли счет на 25-й минуте благодаря усилиям Доминика Собослаи. После перерыва преимущество «красных» увеличил Уго Экитике (51), а впоследствии третий мяч забил Райан Гравенберх. Точку в матче поставил Мохамед Салах, который отличился на 62-й минуте и реабилитировался за нереализованный пенальти.

Напомним, первый поединок завершился победой турецкого клуба (1:0), однако по сумме двух матчей «Ливерпуль» уверенно прошел дальше.

Лига чемпионов. 1/8 финала.

Ливерпуль – Галатасарай – 4:0

Голы: Сабослай, 23, Экитике, 51, Гравенберх, 53, Салах, 62.

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль), асcист Флориан Вирц.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Гравенберх (Ливерпуль), асcист Мохамед Салах.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (Ливерпуль), асcист Мохамед Салах.
25’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослаи (Ливерпуль), асcист Алексис Мак Аллистер.
