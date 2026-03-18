  4. Ливерпуль – Галатасарай. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
18.03.2026 22:00 2-й матч. Результат первого матча 0:1
18 марта 2026, 17:47 |
Ливерпуль – Галатасарай. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

18 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, где снова сыграют Ливерпуль и Галатасарай. Начало битвы запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Это сезон «мерсисайдцы» не могут себе занести в актив, команда только пятая в АПЛ, отставание от первого квартета составляет два очка. В последнем туре подопечные Арне Слота, не смогли одолеть дома кризисный Тоттенхэм – 1:1, соперник сравнял счет на последней минуте основного времени.

Ливерпуль продолжает борьбу в Кубке Англии, где добрался до четвертьфинала, так что теоретические шансы на трофеи остаются. Команда хорошо начала сезон, но сейчас выглядит нестабильно, поэтому непонятно, чего можно ожидать в следующем матче. Семеро игроков не смогут помочь партнерам в предстоящей встрече.

«Львы» смотрятся неплохо в этом сезоне, даже выход в 1/8 финала уже неплохой результат. Стоит признать, что сетка у Галатасарая сложная, перед этим удалось пройти в тяжелом противостоянии Ювентус, когда все решилось в овертайме.

В чемпионате команда уверенно лидирует, имея 7 очков отрыва от ближайшего преследователя. Матч последнего тура клуб выиграл дома у Башакшехира со счетом 3:0, продолжив серию побед в турнире. Галатасарай имеет сильный состав, многие футболисты в свое время были настоящими звездами европейского футбола. Трое игроков не смогут помочь партнерам в предстоящей битве.

Личные встречи

Соперники пересекались дважды в этом сезоне Лиги чемпионов, на основном этапе Галатасарай выиграл дома 1:0, с таким же счетом одержал победу турецкий гранд уже в плей-офф.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.28 для Ливерпуля и 11.90 для Галатасарая. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

«Мерсисайдцам» нужна победа в ответном матче, их букмекеры считают большими фаворитами, хотя Галатасарай показал, что никого не боится. Жду сложного матча, в котором хозяева будут владеть инициативой, а турецкий гранд постарается отвечать опасными выпадами. Предлагаю сделать здесь ставку на победу Ливерпуля с форой -1,5 гола за 1,62.

Євгеній Січкаренко
Знову засмажать ліверну ковбасу по-турецьки
