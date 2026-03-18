Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сороки по-каталонски. Барселона разорвала Ньюкасл в Лиге чемпионов
Проходит дальше Барселона
18.03.2026 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 7 : 2
Ньюкасл
Обзор
Лига чемпионов
18 марта 2026, 21:44 | Обновлено 18 марта 2026, 23:05
Сороки по-каталонски. Барселона разорвала Ньюкасл в Лиге чемпионов

Команда Флика была безжалостной во втором тайме домашней игры

Getty Images/Global Images Ukraine

Известно, что каталонская «Барселона» в своей истории не раз страдала от «английской болезни», поэтому, когда в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА жеребьевка в очередной раз свела команду Ганса-Дитера Флика с «Ньюкаслом», фанаты «блаугранас» предчувствовали очень сложный выездной матч. И таким он и был неделю назад для испанского коллектива – спаслись лишь на последних секундах за счет пенальти от минимального поражения (1:1).

После этого у обеих команд была неделя, чтобы подготовиться к выступлению на «Камп Ноу», где местная публика уже понемногу начала спрашивать со счетов своих любимцев за некоторые провалы в обороне в ходе текущего сезона. Ведь кампания для «Барсы» на самом деле кажется гораздо тяжелее, чем была год назад. И кто, как не подопечные Эдди Гау, которые строят свой футбол на быстрых вертикальных атаках, угрожали этим фактором воспользоваться.

Именно это мы и увидели в первом тайме. «Барселона» была настроена уже со стартовых минут на быстрый забитый мяч, тогда как «сороки» видели в этом возможность для себя реализовывать собственные замыслы в контратаках. Из всего этого мы, как сторонние наблюдатели, получили футбол такого качества, что во время перерыва в голове была только одна мысль: «Дайте еще!».

Атака за атакой, ошибки в обороне за ошибками в обороне – ни одна из команд не собиралась сбавлять обороты и только подбрасывала дрова в этот костер. Всё началось с гола хозяев на шестой минуте, когда быстрая атака завершилась передачей Фермина с правого фланга штрафной на Рафинью, который сразу же пробил в дальний угол.

Однако уже через девять минут «Барселону» поймали на быстром фланговом переходе, и традиционный гол в исполнении Эланги с передачи Холла мы увидели в этом случае. В чем-то похожим был и второй гол, пропущенный командой Флика, когда в середине первого тайма Барнс катил мяч в пустые для шведа ворота в пределах штрафной, но этому эпизоду предшествовала детская ошибка Ямала при попытке сыграть пяткой у собственных ворот.

Однако между голами «Ньюкасла» успела снова заглянуть в чужую штрафную и сама «Барселона», когда подача стандарта с глубины правого фланга на дальнюю штангу от Рафиньи завершилась скидкой головой от Мартина под пустые ворота для Берналя, а тот с пары метров промахнуться просто не имел морального права. На все это команды потратили 28 минут игрового времени и останавливаться никаких намерений не имели.

Особенно «Барселона», которой дай только повод разогнаться, и тогда эту атакующую мощь Флика уже будет очень трудно остановить. «Сороки», например, этого так и не смогли сделать, а в конце первого тайма сами навлекли на себя пенальти из-за явного удержания Рафиньи за руку Трипьером во время прострела с правого фланга штрафной от Фермина на столь же пустые ворота. Ямалу затем дали возможность исправить свою ошибку, и он с отметки едва направил мяч над вратарем соперников в правый угол.

Гау нужно было что-то предпринять, чтобы его команда не утратила контроль над игрой в перерыве. Но идеи тренера «Ньюкасла» на второй тайм никто даже не заметил. «Барселона» была просто убийственной и разгромила оборону соперника уже в течение следующих пятнадцати минут. Фермин и дважды Левандовски отличились в воротах Рамсдейла, и среди этого мы отметим отдельно угловой, с которого забил головой один из своих мячей поляк.

А дальше уже довести игру до логического завершения было просто делом техники, с чем у игроков «Барсы» проблем как будто никогда и не возникало. Тем более, когда в головах соперников только мысли об окончательном вылете из Лиги чемпионов. Так что «Ньюкасл» получил еще и седьмой гол от Рафиньи, когда откровенно подарил мяч передачей вдоль собственной штрафной Уиллок в ноги сопернику, после чего уехал обратно в Англию. А вот команда Флика движется только вперед – к победителю пары «Атлетико» и «Тоттенхэма».

Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Ответный матч.

«Барселона» – «Ньюкасл» - 7:2 (первый матч – 1:1)

Голы: Рафинья, 6, 72, Берналь, 18, Ямал, 45+7 (пен.), Фермин, 51, Левандовски, 56, 61 – Эланга, 15, 28

Предупреждения: Кубарси, 44 – Жоэлинтон, 17, Триппьер, 45+5, Виллок, 60

«Барселона»: Ж. Гарсия (Щенсны, 82) – Канселу (Ольмо, 66), Мартин, Кубарси, Э. Гарсия (Араухо, 21) – Педри, Берналь – Рафинья, Фермин (Эспарт, 66), Ямал – Левандовски (Торрес, 66).

«Ньюкасл»: Рамсдейл – Холл, Берн, Тиав, Трипьер (Ливраменто, 47) – Жоэлинтон (Дж. Мерфи, 64), Тонали (Уиллок, 55), Рэмзи – Барнс, Гордон (Осула, 82), Эланга (Ботман, 64).

Арбитр: Франсуа Летесье (Беде, Франция).

Стадион: «Камп Ноу» (Барселона, Испания).

Удары (в створ) – 18 (13) : 8 (5)
Угловые – 6 : 2
Оффсайды – 2 : 2

БАРСЕЛОНА – НЬЮКАСЛ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 14°C

Александр Снитко
Harun Bakircioğlu
УЕФА дает возможность Англии иметь 6 клубов в 1/8 ЛЧ. Футбольные боги на этой неделе: "Минуточку!"
Cruyff
Згвавтування. 
Singularis
Англия летит как Кудровка....
Egoist
Пафосная и потужная Великая Барселона☝️
