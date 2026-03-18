Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Барселона
18.03.2026 19:45 2-й матч. Результат первого матча 1:1 - : -
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
18 марта 2026, 10:40 | Обновлено 18 марта 2026, 11:42
Барселона – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Поединок начнется 18 марта в 19:45 по Киеву

18 марта на Камп Ноу пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором Барселона встретится с Ньюкасл Юнайтед. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Барселона

Команда в позапрошлом сезоне осталась без трофеев, и Лапорта, после раздумий, все же указал на дверь местной легенде, Хави. Но Флик, которого позвали на его место, сразу дал ощутимый результат, в первый же год работы в Испании выиграв все внутренние трофеи. Сейчас, к слову, этого уже не повторить: уверенно завоевав Суперкубок, потом каталонцы провалили первый полуфинал Копы дель Рей. Да и в Примере уже теряли первое место, благо, что Реал сразу ответил парой своих осечек.

Остается Лига чемпионов, но там клуб тоже вызывает вопросы. В основном раунде были поражения от ПСЖ и Челси и ничья с Брюгге, правда, это не помешало выйти напрямую в 1/8 плей-офф. Там, правда, на этот раз, на Сент-Джеймс Парк ограничились ничьей.

Ньюкасл Юнайтед

Клуб вышел на новый, более высокий уровень, при нынешних владельцах, и, конечно же, под руководством Эдди Хау. Что пока что не выходит, это демонстрировать стабильность, и после удачного сезона идет спад. Так, в 2022/2025 был выигрыш Кубка Лиги и пятое место в АПЛ. А сейчас уже вылетели из обоих кубковых форматов, а в чемпионате страны откатились на девятое место и точно не смогут подняться выше седьмого.

При этом в Лиге чемпионов англичане проявили себя достойно. Начав с домашнего поражения как раз Барселоне, потом успели в основном розыгрыше выиграли четырежды и набрали четырнадцать очков. А потом дважды победили Карабах, причем начали с разгрома 6:1 уже в Баку. А с каталонцами открыли счет на 86-й минуте - но успели получить в ответ с пенальти.

Статистика личных встреч

Победа 1997-го года, в первом же матче, остается единственным для англичан. Потом было четыре матча кряду, выигранными Барселоной, в том числе и осенью. И лишь на прошлой неделе оформили хотя бы 1:1.

Прогноз

Букмекеры оценивают шансы команд: 1.65 для Барселоны и 4.88 для Ньюкасла.

Букмекерские конторы не верят, что гости смогут создать реальное сопротивление для фаворита. Верим в победу хозяев арены (коэффициент - 1,64).

Прогноз Sport.ua
Барселона
18 марта 2026 -
19:45
Ньюкасл
Победа Барселоны 1.64 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Тоттенхэм – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Бавария – Аталанта. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
57-й гол Холанда. Как выглядит топ-20 бомбардиров в истории Лиги чемпионов?
Барселона Ньюкасл Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

7 миллионов. Известно, на каких условиях Йовичевич может возглавить Карпаты
Футбол | 17 марта 2026, 19:30 3
7 миллионов. Известно, на каких условиях Йовичевич может возглавить Карпаты
7 миллионов. Известно, на каких условиях Йовичевич может возглавить Карпаты

Но до кардинальных перемен еще далеко

Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Футбол | 18 марта 2026, 09:38 4
Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное

Пищур сообщил, что команды просто не успели заключить сделку

Лунин сыграл тайм ЛЧ, камбек Спортинга, техпоражение Сенегала в финале КАН
Футбол | 18.03.2026, 10:10
Лунин сыграл тайм ЛЧ, камбек Спортинга, техпоражение Сенегала в финале КАН
Лунин сыграл тайм ЛЧ, камбек Спортинга, техпоражение Сенегала в финале КАН
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
Футбол | 18.03.2026, 08:00
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
Трофей из кабинетов. Все победители: Марокко подарили второй титул КАН
Футбол | 18.03.2026, 06:05
Трофей из кабинетов. Все победители: Марокко подарили второй титул КАН
Трофей из кабинетов. Все победители: Марокко подарили второй титул КАН
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
17.03.2026, 05:55 3
Бокс
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
16.03.2026, 12:12 4
Футбол
Тренер сборной Украины объяснил, почему сбежал в беларусь
Тренер сборной Украины объяснил, почему сбежал в беларусь
16.03.2026, 20:24 5
Другие виды
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
16.03.2026, 08:14 20
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
16.03.2026, 08:39 12
Футбол
Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро
Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро
17.03.2026, 07:00 27
Футбол
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
17.03.2026, 07:38
Бокс
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
18.03.2026, 00:01 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем