18 марта на Камп Ноу пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором Барселона встретится с Ньюкасл Юнайтед. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Барселона

Команда в позапрошлом сезоне осталась без трофеев, и Лапорта, после раздумий, все же указал на дверь местной легенде, Хави. Но Флик, которого позвали на его место, сразу дал ощутимый результат, в первый же год работы в Испании выиграв все внутренние трофеи. Сейчас, к слову, этого уже не повторить: уверенно завоевав Суперкубок, потом каталонцы провалили первый полуфинал Копы дель Рей. Да и в Примере уже теряли первое место, благо, что Реал сразу ответил парой своих осечек.

Остается Лига чемпионов, но там клуб тоже вызывает вопросы. В основном раунде были поражения от ПСЖ и Челси и ничья с Брюгге, правда, это не помешало выйти напрямую в 1/8 плей-офф. Там, правда, на этот раз, на Сент-Джеймс Парк ограничились ничьей.

Ньюкасл Юнайтед

Клуб вышел на новый, более высокий уровень, при нынешних владельцах, и, конечно же, под руководством Эдди Хау. Что пока что не выходит, это демонстрировать стабильность, и после удачного сезона идет спад. Так, в 2022/2025 был выигрыш Кубка Лиги и пятое место в АПЛ. А сейчас уже вылетели из обоих кубковых форматов, а в чемпионате страны откатились на девятое место и точно не смогут подняться выше седьмого.

При этом в Лиге чемпионов англичане проявили себя достойно. Начав с домашнего поражения как раз Барселоне, потом успели в основном розыгрыше выиграли четырежды и набрали четырнадцать очков. А потом дважды победили Карабах, причем начали с разгрома 6:1 уже в Баку. А с каталонцами открыли счет на 86-й минуте - но успели получить в ответ с пенальти.

Статистика личных встреч

Победа 1997-го года, в первом же матче, остается единственным для англичан. Потом было четыре матча кряду, выигранными Барселоной, в том числе и осенью. И лишь на прошлой неделе оформили хотя бы 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости смогут создать реальное сопротивление для фаворита. Верим в победу хозяев арены (коэффициент - 1,64).