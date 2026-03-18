18 марта прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 между командами Барселона и Ньюкасл [первый поединок – 1:1].

Коллективы сыграли на стадионе Камп Ноу в Каталонии. Встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу сине-гранатовых.

По дублю оформили звездные Рафинья и Роберт Левандовски. Бразилец также отдал два ассиста.

В четвертьфинале главного еврокубка каталонцы сыграют либо против Атлетико, либо против Тоттенхэма.

Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала

Ответный матч. 18 марта

Барселона (Испания) – Ньюкасл (Англия) – 7:2 [первый поединок – 1:1]

Голы: Рафинья, 6, 72, Берналь, 18, Ямаль, 45+7 (пен.), Фермин Лопес, 51, Левандовски, 56, 61 – Эланга, 15, 28

ГОЛ! 1:0 Рафинья, 6 мин.

ГОЛ! 1:1 Эланга, 15 мин.

ГОЛ! 2:1 Берналь, 18 мин.

ГОЛ! 2:2 Эланга, 28 мин.

ГОЛ! 3:2 Ямаль, 45+7 мин. (пен.)

ГОЛ! 4:2 Фермин Лопес, 51 мин.

ГОЛ! 5:2 Левандовски, 56 мин.

ГОЛ! 6:2 Левандовски, 61 мин.

ГОЛ! 7:2 Рафинья, 72 мин.