Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матч Барселона – Ньюкасл стал самым результативным в истории 1/8 финала ЛЧ
Лига чемпионов
18 марта 2026, 21:54 | Обновлено 18 марта 2026, 21:55
496
0

Матч Барселона – Ньюкасл стал самым результативным в истории 1/8 финала ЛЧ

Команды на Камп Ноу суммарно забили 9 голов

Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2025/26 между Барселоной и Ньюкаслом было забито 9 голов, что стало повторением рекорда данной стадии турнира.

Каталонцы не оставили шансов англичанам, победив со счетом 7:2.

В сезоне 2004/05 с таким же счетом закончился поединок между Лионом и Вердером, в котором сильнее были французы (7:2).

Вспомним все матчи стадии 1/8 финала в разные годы, в которых было забито 8+ голов.

Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов с наибольшим количеством забитых мячей

  • 9 – 2025/26, Барселона – Ньюкасл Юнайтед – 7:2
  • 9 – 2004/05, Лион – Вердер – 7:2
  • 8 – 2024/25, ПСВ – Арсенал – 1:7
  • 8 – 2021/22, Бавария – РБ Зальцбург – 7:1
  • 8 – 2016/17, Манчестер Сити – Монако – 5:3
  • 8 – 2011/12, Барселона – Байер – 7:1
  • 8 – 2008/09, Бавария – Спортинг – 7:1
статистика Лига чемпионов Барселона - Ньюкасл Барселона Ньюкасл
Сергей Турчак
Сергей Турчак
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем