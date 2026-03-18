Матч Барселона – Ньюкасл стал самым результативным в истории 1/8 финала ЛЧ

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2025/26 между Барселоной и Ньюкаслом было забито 9 голов, что стало повторением рекорда данной стадии турнира.

Каталонцы не оставили шансов англичанам, победив со счетом 7:2.

В сезоне 2004/05 с таким же счетом закончился поединок между Лионом и Вердером, в котором сильнее были французы (7:2).

Вспомним все матчи стадии 1/8 финала в разные годы, в которых было забито 8+ голов.

Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов с наибольшим количеством забитых мячей