Лига чемпионов18 марта 2026, 21:54 | Обновлено 18 марта 2026, 21:55
Матч Барселона – Ньюкасл стал самым результативным в истории 1/8 финала ЛЧ
Команды на Камп Ноу суммарно забили 9 голов
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2025/26 между Барселоной и Ньюкаслом было забито 9 голов, что стало повторением рекорда данной стадии турнира.
Каталонцы не оставили шансов англичанам, победив со счетом 7:2.
В сезоне 2004/05 с таким же счетом закончился поединок между Лионом и Вердером, в котором сильнее были французы (7:2).
Вспомним все матчи стадии 1/8 финала в разные годы, в которых было забито 8+ голов.
Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов с наибольшим количеством забитых мячей
- 9 – 2025/26, Барселона – Ньюкасл Юнайтед – 7:2
- 9 – 2004/05, Лион – Вердер – 7:2
- 8 – 2024/25, ПСВ – Арсенал – 1:7
- 8 – 2021/22, Бавария – РБ Зальцбург – 7:1
- 8 – 2016/17, Манчестер Сити – Монако – 5:3
- 8 – 2011/12, Барселона – Байер – 7:1
- 8 – 2008/09, Бавария – Спортинг – 7:1
