Реал, готовься! Бавария снова разгромила Аталанту и вышла в 1/4 финала ЛЧ
Мюнхенцы на Альянц Арене нанесли бергамаскам поражение со счетом 4:1 в ответном матче
Мюнхенская Бавария одержала разгромную победу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 над итальянской Аталантой.
Встреча прошла на Альянц Арене в Мюнхене и завершилась со счетом 4:1 в пользу подопечных Венсана Компани.
Дубль в составе Баварии оформил Гарри Кейн. Еще по одному мячу забили Леннарт Карль и Луис Диас. Единственный гол для бергамасков в конце встречи положил Лазар Самарджич.
Бавария вышла в четвертьфинал ЛЧ, выиграв противостояние у бергамасков 10:2. В 1/4 финала еврокубка мюнхенцы сыграют с мадридским Реалом.
Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала
Ответный матч. 18 марта
Бавария (Германия) – Аталанта (Италия) – 4:1 [первый поединок – 6:1]
Голы: Кейн, 25 (пен.), 54, Карль, 56, Диас, 70 – Самарджич, 86
