Реал, готовься! Бавария снова разгромила Аталанту и вышла в 1/4 финала ЛЧ

Мюнхенская Бавария одержала разгромную победу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 над итальянской Аталантой.

Встреча прошла на Альянц Арене в Мюнхене и завершилась со счетом 4:1 в пользу подопечных Венсана Компани.

Дубль в составе Баварии оформил Гарри Кейн. Еще по одному мячу забили Леннарт Карль и Луис Диас. Единственный гол для бергамасков в конце встречи положил Лазар Самарджич.

Бавария вышла в четвертьфинал ЛЧ, выиграв противостояние у бергамасков 10:2. В 1/4 финала еврокубка мюнхенцы сыграют с мадридским Реалом.

Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала

Ответный матч. 18 марта

Бавария (Германия) – Аталанта (Италия) – 4:1 [первый поединок – 6:1]

Голы: Кейн, 25 (пен.), 54, Карль, 56, Диас, 70 – Самарджич, 86