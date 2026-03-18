  4. Реал, готовься! Бавария снова разгромила Аталанту и вышла в 1/4 финала ЛЧ
18.03.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 6:1 4 : 1
18 марта 2026, 23:55 | Обновлено 19 марта 2026, 00:15
Мюнхенцы на Альянц Арене нанесли бергамаскам поражение со счетом 4:1 в ответном матче

Getty Images/Global Images Ukraine

Мюнхенская Бавария одержала разгромную победу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 над итальянской Аталантой.

Встреча прошла на Альянц Арене в Мюнхене и завершилась со счетом 4:1 в пользу подопечных Венсана Компани.

Дубль в составе Баварии оформил Гарри Кейн. Еще по одному мячу забили Леннарт Карль и Луис Диас. Единственный гол для бергамасков в конце встречи положил Лазар Самарджич.

Бавария вышла в четвертьфинал ЛЧ, выиграв противостояние у бергамасков 10:2. В 1/4 финала еврокубка мюнхенцы сыграют с мадридским Реалом.

Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала

Ответный матч. 18 марта

Бавария (Германия) – Аталанта (Италия) – 4:1 [первый поединок – 6:1]

Голы: Кейн, 25 (пен.), 54, Карль, 56, Диас, 70 – Самарджич, 86

Даниил Агарков
Комментарии 1
pol-55
Гаррі як зачасто сам організував перших два гола і з яких складних положень пробивав і взагалі пробивав всього 3раза,два заблоковано один удар ліктем і пеналь 2й взагалі троє його блокували-впорався,а Карль наприклад пробивав 5раз  і один гол,і взагалі Кейн відносно інших завдає меньше ударів,але який % результативності,і ще передачі зі своєї половини поля на 50+метрів точно в ноги своїм гравцям.Компані випустив 2х пацанів(дебют)один Офлі зліва.напевно підміна Лаймеру непогано,другий взагалі 16р.при тому в захист.ждем Реал.
