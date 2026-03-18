  4. Бавария – Аталанта. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Бавария
18.03.2026 22:00 2-й матч. Результат первого матча 6:1 - : -
Аталанта
Прогноз
Лига чемпионов
18 марта 2026, 10:43 | Обновлено 18 марта 2026, 11:47
Бавария – Аталанта. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Поединок начнется 18 марта в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

18 марта на Альянц-Арене пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором Бавария встретится с Аталантой. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Команда после провала 2023/2024 вернула себе уверенно серебряную салатницу. Сейчас же у нее на внутренней арене важными будет ну максимум несколько матчей весной - нужно обыграть Байер в полуфинале кубка, и потом выиграть там решающий поединок. В Бундеслиге же интрига была фактически убита в Дортмунде в конце зимы, когда победили главного преследователя. Да, после 1:1 с Байером на выходных позволили Боруссии приблизиться - но кто верит, что получится компенсировать отставание в девять очков.

Очевидно, что в фокусе внимания будет Лига чемпионов. Там оступились только раз, с другим главным фаворитом розыгрыша, Арсеналом. Но все остальные поединки были выиграны, в том числе, без Кейна и Нойера, разгромили 6:1 в Бергамо нынешнего соперника.

Клуб закончил многолетний этап работы Гасперини - напоследок тот взял третье место в Серии А. Решение заменить его на Юрича было провальным, что признали быстрым прощанием с хорватом. Сменивший его Палладино заметно наладить игру, но все-таки подняться в топ-4 уже практически не останется времени. Тем более что сейчас долго не получается выиграть там. Зато в кубке дошли до полуфинала, где в Риме в первом поединке закончили 2:2 с Лацио - там вполне можно еще спасти сезон.

Неплохо проявили себя итальянцы в Лиге чемпионов. Во-первых, они снова вышли в плей-офф, набрав в основном раунде тринадцать очков. Во-вторых, в феврале получился подвиг, когда после 0:2 в Дортмунде разгромили 4:1 дома Боруссию, с решающим голом с пенальти на 90+ минуте. Но с другими, более опытными и сильными немцами, ограничились классическим мячом престижа при ворохе пропущенных.

Статистика личных встреч

До прошлой недели клубы не пересекались.

Прогноз

Букмекеры оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.45 для Баварии и 6.68 для Аталанты.

Букмекерские конторы ждут новой уверенной победы немцев. Может, разгром в Бергамо не повторится, но можно брать фору -1,5 гола (коэффициент - 1,81).

