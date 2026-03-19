Бавария – Аталанта – 4:1. Второй разгром от Бундесмашины. Видео голов
Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Немецкая Бавария второй раз разгромила итальянскую Аталанту в 1/8 финала Лиги чемпионов и вышла в четвертьфинал турнира.
Мюнхенский клуб имел солидное преимущество после первой игры (6:1), однако и дома команда Венсана Компани добилась еще одной крупной победы (4:1).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 25-й минуте Гарри Кейн реализовал пенальти. Во втором тайме английский форвард оформил дубль, а затем забили Леннарт Карль и Луис Диас.
Аталанта сумела ответить лишь голом престижа в концовке – отличился Лазар Самарджич.
По сумме двух матчей Бавария разгромила соперника и вышла в 1/4 финала, где сыграет против мадридского Реала.
Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала, 18 марта 2026
Бавария (Германия) – Аталанта (Италия) – 4:1 (первый матч – 6:1)
Голы: Кейн, 25 (пен), 54, Карль, 56, Диас, 70 – Самарджич, 85
Видео голов и обзор матча
События матча
