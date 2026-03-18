Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Шахтер провел открытую тренировку накануне матча ЛК против Леха
Лига конференций
18 марта 2026, 23:23
ФОТО. Шахтер провел открытую тренировку накануне матча ЛК против Леха

Горняки завершают подготовку к поединку 1/8 финала Лиги конференций

ФК Шахтер

Футболисты «Шахтера» 18 марта, накануне ответного матча 1/8 финала Лиги конференций УЕФА с польским «Лехом», провели тренировочную сессию на поле городского стадиона имени Хенрика Реймана в Кракове.

Первые 15 минут занятия «горняков», как это предусмотрено регламентом УЕФА, были доступны для СМИ: журналисты наблюдали за началом работы команды – разминкой и некоторыми упражнениями с мячом.

Далее подопечные Арды Турана тренировались уже за закрытыми дверями, отрабатывая контроль мяча, короткий и средний пас, комбинационные действия, стандартные положения и удары по воротам. Как обычно, предыгровая сессия длилась около 1 часа.

Ответный матч 1/8 финала Лиги конференций УЕФА «Шахтер» – «Лех» состоится в четверг, 19 марта, в 22:00 по киевскому времени на городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове (Польша).

видео фото Шахтер Донецк Арда Туран Лех Познань тренировка выбор редакции Лига конференций Шахтер - Лех
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Artem_Ponomar
Сподіваюсь матч-відповідь буде таким же яскравим як і перший, і що найголовніше - з позитивним для нас результатом 
Ответить
+1
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем