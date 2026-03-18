ФОТО. Шахтер провел открытую тренировку накануне матча ЛК против Леха

Футболисты «Шахтера» 18 марта, накануне ответного матча 1/8 финала Лиги конференций УЕФА с польским «Лехом», провели тренировочную сессию на поле городского стадиона имени Хенрика Реймана в Кракове.

Первые 15 минут занятия «горняков», как это предусмотрено регламентом УЕФА, были доступны для СМИ: журналисты наблюдали за началом работы команды – разминкой и некоторыми упражнениями с мячом.

Далее подопечные Арды Турана тренировались уже за закрытыми дверями, отрабатывая контроль мяча, короткий и средний пас, комбинационные действия, стандартные положения и удары по воротам. Как обычно, предыгровая сессия длилась около 1 часа.

Ответный матч 1/8 финала Лиги конференций УЕФА «Шахтер» – «Лех» состоится в четверг, 19 марта, в 22:00 по киевскому времени на городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове (Польша).

