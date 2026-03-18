Ограничились двумя голами. Полесье не оставило шансов Кудровке
Команда Ротаня была негостеприимна в статусе номинальных гостей на родном стадионе.
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 21-й тур.
«Кудровка» – «Полесье» - 0:2
Голы: Гуцуляк, 17, 24
Предупреждение: Думанюк, 85
«Кудровка»: Яшков – Мачелюк, Коллахуазо (Сердюк, 76), Векляк, Гусев – Беляев (Легостаев, 46), Думанюк, Нагнойный (Макоссо, 38) – Морозко (Мельничук, 69), Таипи, Козак (Пушкарев, 69).
«Полесье»: Волынец – Крушинский, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко – Федор (Назаренко, 60), Бабенко (Красничи, 70), Эмерллаху (Андриевский, 70) – Брагару (Филиппов, 83), Гайдучик (Краснопир, 70), Гуцуляк.
Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).
Стадион: «Центральный» (Житомир).
Удары (в створ) – 7 (1) : 21 (5)
Угловые – 1 : 7
Оффсайды – 0 : 2
Температура: 5°C
