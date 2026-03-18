  4. Ограничились двумя голами. Полесье не оставило шансов Кудровке
Премьер-лига
Кудровка
18.03.2026 18:00 – FT 0 : 2
Полесье
Украина. Премьер лига
18 марта 2026, 19:54 | Обновлено 18 марта 2026, 20:03
247
0

Ограничились двумя голами. Полесье не оставило шансов Кудровке

Команда Ротаня была негостеприимна в статусе номинальных гостей на родном стадионе.

18 марта 2026, 19:54 | Обновлено 18 марта 2026, 20:03
247
0
Ограничились двумя голами. Полесье не оставило шансов Кудровке
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 21-й тур.

«Кудровка» – «Полесье» - 0:2

Голы: Гуцуляк, 17, 24

Предупреждение: Думанюк, 85

«Кудровка»: Яшков – Мачелюк, Коллахуазо (Сердюк, 76), Векляк, Гусев – Беляев (Легостаев, 46), Думанюк, Нагнойный (Макоссо, 38) – Морозко (Мельничук, 69), Таипи, Козак (Пушкарев, 69).

«Полесье»: Волынец – Крушинский, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко – Федор (Назаренко, 60), Бабенко (Красничи, 70), Эмерллаху (Андриевский, 70) – Брагару (Филиппов, 83), Гайдучик (Краснопир, 70), Гуцуляк.

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Центральный» (Житомир).

Удары (в створ) – 7 (1) : 21 (5)
Угловые – 1 : 7
Оффсайды – 0 : 2

КУДРОВКА - ПОЛЕСЬЕ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Динамо
Кудровка – Полесье – 0:2. Дубль Гуцуляка. Видео голов и обзор матча
Легенда Динамо: «Шовковский обижен, что его уволили»
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
Футбол | 18 марта 2026, 15:50 8
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала

Чернигов дома в серии пенальти обыграл Феникс-Мариуполь

Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
Футбол | 18 марта 2026, 12:51 14
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»

Бесник Хаси признался, что не влиял на трансферы «Андерлехта» и подписание Даниила Сикана

Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Футбол | 18.03.2026, 09:38
Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Федецкий назвал счет ответного матча Лиги конференций Шахтер – Лех
Футбол | 18.03.2026, 19:22
Федецкий назвал счет ответного матча Лиги конференций Шахтер – Лех
Федецкий назвал счет ответного матча Лиги конференций Шахтер – Лех
Стало известно, почему Куртуа ушел с поля и его в перерыве заменил Лунин
Футбол | 17.03.2026, 23:17
Стало известно, почему Куртуа ушел с поля и его в перерыве заменил Лунин
Стало известно, почему Куртуа ушел с поля и его в перерыве заменил Лунин
Популярные новости
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
17.03.2026, 09:22 4
Футбол
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
18.03.2026, 08:10 2
Бокс
Энтони ДЖОШУА: «Это единственный боксер, которого я ненавижу»
Энтони ДЖОШУА: «Это единственный боксер, которого я ненавижу»
16.03.2026, 23:19
Бокс
Аонишики победил броском через бедро. Как прошел 10-й день Haru Basho
Аонишики победил броском через бедро. Как прошел 10-й день Haru Basho
17.03.2026, 13:08 8
Другие виды
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
17.03.2026, 06:55 9
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Это огромный промах, я не могу с этим согласиться»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Это огромный промах, я не могу с этим согласиться»
17.03.2026, 01:09 2
Футбол
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
18.03.2026, 00:01 15
Футбол
