Украинская Премьер-лига. 21-й тур.

«Кудровка» – «Полесье» - 0:2

Голы: Гуцуляк, 17, 24

«Кудровка»: Яшков – Мачелюк, Коллахуазо, Векляк, Гусев – Беляев, Думанюк, Нагнойный – Морозко, Таипи, Козак.

Запасные: Караващенко, Кулик, Потомков, Сердюк, Кисиль, Мельничук, Рогозинский, Кая, Сторчоус, Пушкарев, Свитюха, Легостаев.

«Полесье»: Волынец – Крушинский, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко – Федор, Бабенко, Эмерллаху – Брагару, Гайдучик, Гуцуляк.

Запасные: Бущан, Кудрик, Назаренко, Филиппов, Красничи, Андриевский, Шепелев, Борел, Леднев, Майсурадзе, Мельниченко, Краснопир.

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Центральный» (Житомир).

В среду, 18-го марта, состоится поединок 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Кудровка» и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 18:00.

Почти еврокубки для наших команд посреди недели. А для коллектива Руслана Ротаня еще и обязательствами в верхней части турнирной таблицы. Впрочем, подопечным Василия Баранова также есть, что терять в борьбе за выживание, поэтому просто так новички УПЛ очки дарить не станут. Даже несмотря на то, что «волки» их приютили на своем стадионе.

