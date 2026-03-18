Украина. Премьер лига
18 марта 2026, 17:57 | Обновлено 18 марта 2026, 18:34
Следите за текстовой трансляцией поединка 21-го тура Украинской Премьер-лиги

Коллаж Sport.ua

Украинская Премьер-лига. 21-й тур.

«Кудровка» – «Полесье» - 0:2

Голы: Гуцуляк, 17, 24

«Кудровка»: Яшков – Мачелюк, Коллахуазо, Векляк, Гусев – Беляев, Думанюк, Нагнойный – Морозко, Таипи, Козак.

Запасные: Караващенко, Кулик, Потомков, Сердюк, Кисиль, Мельничук, Рогозинский, Кая, Сторчоус, Пушкарев, Свитюха, Легостаев.

«Полесье»: Волынец – Крушинский, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко – Федор, Бабенко, Эмерллаху – Брагару, Гайдучик, Гуцуляк.

Запасные: Бущан, Кудрик, Назаренко, Филиппов, Красничи, Андриевский, Шепелев, Борел, Леднев, Майсурадзе, Мельниченко, Краснопир.

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Центральный» (Житомир).

В среду, 18-го марта, состоится поединок 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Кудровка» и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 18:00.

Почти еврокубки для наших команд посреди недели. А для коллектива Руслана Ротаня еще и обязательствами в верхней части турнирной таблицы. Впрочем, подопечным Василия Баранова также есть, что терять в борьбе за выживание, поэтому просто так новички УПЛ очки дарить не станут. Даже несмотря на то, что «волки» их приютили на своем стадионе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кудровка» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Александр Снитко
AN448
Таксистяра будет сегодня за кудрявку рвать ***ку, но бесполезно.
Житомир на классе👏👏
😼
https://www.facebook.com/share/p/16wvJhk9EL/
Fan DynamoKyiv
Ненавистный Гуцуляк забивает гол. В подвале тишина...
Singularis
И второй круг в Житомире?
Remark
Думаю, тут 1:2 підсумок матчу.
Sport Analytics
Кудрівка виходить на матч проти Полісся у ролі хлопчиків для биття.
Легкі три очки для Житомира
Євгеній Січкаренко
Давіть, вовки, це баранове стадо
Fan DynamoKyiv
Вечером дядя Коля, как всегда, без лишних слов собрал всех нас в нашем старом фанатском подвале Динамо Киев. В подвале минус 9 и холод, тусклая лампа под потолком едва освещает стены, увешанные выцветшими вымпелами, старыми фотографиями и шарфами, которые помнили ещё лучшие времена. Кто-то достал меховые шарфы, кто-то потертые флаги, и в этом полумраке всё вдруг ожило, будто прошлое снова вернулось.
Мы знали сегодня Динамо не играет. Но разве это повод сидеть тихо? Когда на поле выходит ненавистное Полесье, весь наш подвал превращается в маленький стадион. Гул голосов, стук кулаков по столу, старые песни, которые мы поём уже десятки лет всё это не про матч, а про верность. Дядя Коля стоит у старого телевизора, скрестив руки, и смотрит так, будто от его взгляда зависит исход игры. Но мы то знаем, исход игры зависит от меховых изделий которые мы отправляем судьям.
— Будем болеть против Полесья , — сказал дядя Коля, коротко. — За Динамо. За Кудровку.
И пусть сегодня Динамо не на поле оно здесь, с нами. В этих шарфах, вымпелах, в криках, в памяти и в вере, которую не выбить ни поражениями, ни временем🤍💙
