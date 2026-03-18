В среду, 18 марта, в Житомире на стадионе «Центральный» состоится матч двадцать первого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Кудровка» и житомирское «Полесье». Стартовый свисток рефери Максима Козыряцкого из Запорожья прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Кудровка



Новички УПЛ посреди текущей недели, наравне с некоторыми остальными клубами, могут почувствовать себя участниками еврокубков, ведь от результата их матча посреди недели также будет что-то зависеть. Однако до международного уровня скромной «Кудровке» еще достаточно далеко, и сейчас команда Василия Баранова вовсю ощущает на себе прелести адаптационного сезона. Главная задача тут не пестрить козырями, а закрепиться в «элите».

Именно в этот процесс сейчас и вовлечен коллектив из Черниговской области, который по понятным причинам вынужден скитаться по различным стадионам для проведения своих номинально домашних матчей. На этот раз даже нейтральное поле «выбить» не удалось – придется радовать фанатов соперников возможности увидеть очередной матч УПЛ. Очевидно, что и поддержку «Кудровки» в Житомире будет не так хорошо слышно, как на той же «Оболонь Арене».

Тем временем у новичков УПЛ есть один серьезный повод собой гордиться. Лишь ограниченный круг команд в чемпионате не проигрывал в пяти последних матчах кряду. И, например, «Полесье» в их число не входит. Но и особо похвастаться у «ястребов» нечем – лишь одна победа над СК «Полтава» (2:0), да и та с определенными подозрениями у Комитета этики и честной игры, тогда как игры против «Зари» (2:2), «Карпат» (1:1), «Вереса» (0:0) и «Александрии» еще в конце прошлого года (1:1) завершались камбэками. Впрочем, за это команду Баранова и полюбили болельщики – никогда не знаешь, когда линия атаки «Кудровки» выстрелит. А вот с обороной, да, после травмы Марьяна Фарины будут определенные проблемы.

Полесье



Очевидно, что в предстоящей встрече фаворитом будет считаться именно житомирское «Полесье». Так как банально команда Руслана Ротаня сейчас идет в верхней части турнирной таблицы вблизи к паре лидеров чемпионской гонки, будет играть на родном стадионе, да и в целом начала успешно 2026 год. Кроме матча против киевского «Динамо» в позапрошлом туре (1:2), который также не обошелся без судейского скандала на этой же арене.

К слову, третий матч подряд «волки» играют дома, и еще четвертый сыграют против «Вереса» после международного перерыва. А там еще и «Полтава» следующим соперников, так что и вовсе могут пять. Логово, как ни крути. И для команды Ротаня, которая уже в этом сезоне стремится высказать свои громкие претензии на конкуренцию за передовые позиции, это на самом деле большой бонус. Хотя, как ни странно, домашние матчи «Полесье» в этом сезоне проводит действительно хуже гостевых – уже недобрали 15 очков, тогда как на выезде потеряли всего шесть. Меньше не на своем поле ошибался только ЛНЗ.

При этом аж восемь игроков житомирян попали в поле зрения Сергея Реброва, и если на Богдана Михайличенко, Алексея Гуцуляка и Бориса Крушинского тренер национальной сборной Украины рассчитывает здесь и сейчас, то у Евгения Волынца, Сергея Чоботенко, Эдуарда Сарапия и Александра Назаренко будет возможность в предстоящей игре показать, почему именно их можно, в случае чего, довызвать из резервного списка. «Кудровка», впрочем, также делегирует своих игроков во время международного перерыва, но арендованные Антон Глущенко и Алексей Гусев, пока что, поедут лишь в «молодежку».

История встреч



Футбольные пути «Кудровка» и «Полесье» ранее пересекались один раз: в конце сентября 2025 года, когда голы Владислава Велетня и Николая Гайдучика обусловили победу «волков» на этой же арене (2:0).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 44-летний Максим Козыряцкий из Запорожья, который на своем счету имеет 81 матч в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Тарас Клименко и Евгений Гашков, а резервным арбитром отработает Андрей Зайцев. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Владимиром Новохатним и Дмитрием Запороженко. У Козыряцкого есть опыт проведения матчей с участием «Кудровки» – ничья против «Зари» (2:2), тогда как с «Полесьем» он пересекался 5 раз – 2 победы, 3 поражения.

Ориентировочные составы



«Кудровка»: Караващенко – Мачелюк, Коллахуазо, Сердюк, Гусев – Глущенко, Думанюк, Нагнойный – Беляев, Таипи, Морозко.

«Полесье»: Волынец – Крушинский, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко – Эмерллаху, Красничи, Шепелев – Назаренко, Гайдучик, Брагару.

Букмекеры оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 10.85 для «Кудровки» и 1.34 для «Полесья».