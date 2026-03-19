18.03.2026 18:00 – FT 0 : 2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
19 марта 2026, 10:03 |
Руслан РОТАНЬ: «Можно сказать, что мы победили Кудровку на классе»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань поделился эмоциями после победы своей команды над Кудровкой (2:0) в 21 туре УПЛ.

– Победа на классе?

– Можно и так сказать, но я хочу сделать комплимент в адрес ребят из своей команды. Они сегодня вышли и сделали дело на максимально профессиональном уровне.

Мотивация, концентрация, и единственное, пожалуй, на что можно что-то перечить – это реализация моментов. А так, в принципе, мы довольны ребятами, отношением, прежде всего, ну и, конечно, результатом.

– Вы заметили о реализации. В 1-м тайме можно было делать счет 4:0 – даже по вашему тренерскому штабу была заметна эта грусть, когда не было реализации. Но в общем, количеством созданных моментов вы удовлетворены?

– Да, мы довольны прежде всего пониманием тех ситуаций, из которых эти моменты складывались, и, самое главное, агрессией в третьей зоне, где ребята хотели забивать, но…

Над реализацией мы работаем и будем работать, но очень классный фактор – то, что они есть. Единственное, что над этим нужно работать больше.

– У вас была возможность небольшую ротацию провести, дать Брагару с первых минут сыграть, Федор дебютировал в старте. Насколько вы довольны входом в игру именно со старта?

– В первую очередь, я благодарен ребятам за понимание, потому что, в принципе, сегодня можно было не менять состав – мы провели очень хорошую игру накануне с «Кривбассом», я считаю. Потому можно было играть тем же составом.

Но я считаю, что как раз такие матчи добавляют свежести нам, и то, что те ребята, которые сегодня не вышли, – они в матче, который был 4 дня назад, сделали большой объем работы – прежде всего, большую скоростную работу.

Поэтому мы дали где-то отдохнуть, потому что, не дай Бог, какая-то травма – мы этого не хотим. А есть ребята, которые вышли и очень профессионально сделали то же дело, с тем же объемом скоростной работы. Поэтому мы этим довольны, – сказал Ротань.

Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
