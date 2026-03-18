7 самых дорогих уже подтвержденных трансферов лета-2026

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
18 марта 2026, 10:03 | Обновлено 18 марта 2026, 10:04
Сделок, как обычно, будет немало, но некоторые резонансные из них финализированы уже сейчас

Getty Images/Global Images Ukraine

Летнее трансферное окно – традиционно горячая пора для руководителей, менеджеров и тренеров футбольных клубов. В этот период, как правило, происходят масштабные обновления составов: кто-то старается избавиться от не проявивших себя игроков, другие – проводят тотальные изменения под новый стиль или нового главного тренера, а кто-то просто предпочитает сделать несколько точечных, но очень дорогих и важных трансферов.

Сейчас мы предлагаем вам поговорить о семи самых дорогих трансферах, которые состоятся летом нынешнего года и которые уже подтверждены по состоянию на сегодняшний день. Небольшой спойлер – найдется в списке место и для украинца…

7. Алекс Хименес

Возраст: 20 лет
Гражданство: Испания
Маршрут трансфера: Милан → Борнмут
Сумма трансфера: 18,5 млн евро

Воспитанник академии Реала Алекс Хименес так и не получил возможности заиграть в мадридском клубе. Летом 2023-го его арендовал Милан, причем первоначально ожидалось, что в стане «россонери» испанец будет выступать за молодежку, однако в какой-то момент у Алекса удалось проявить себя с наилучшей стороны, благодаря чему его позвали играть за первую команду. Летом 2024-го итальянский гранд выкупил контракт Хименеса у Реала за 14,75 миллионов евро, но уже через год оказалось так, что испанец в Милане не слишком-то и нужен.

1 сентября 2025 года Милан договорился о переходе Хименеса в Борнмут на правах аренды с обязательством выкупа. В английском клубе испанец быстро завоевал место в основном составе, имеет стабильную игровую практику, а летом станет полноценным игроком «вишен», которым обойдется в 18,5 миллионов евро. Для АПЛ это не так дорого, да и сам по себе трансфер Хименеса – очередное потенциально очень выгодное капиталовложение со стороны руководства Борнмута, так как уже сейчас есть основания полагать, что «вишни» смогут перепродать испанца гораздо дороже, чем купили.

6. Георгий Судаков

Возраст: 23 года
Гражданство: Украина
Маршрут трансфера: Шахтер → Бенфика
Сумма трансфера: 20,25 млн евро

Экс-лидера полузащиты Шахтера Георгия Судакова длительное время сватали в топ-клубы Европы, однако летом 2025-го хавбек неожиданно для многих уехал в Португалию. Причем Бенфика, с которой Судаков и подписал контракт, сразу оформила не полноценный трансфер украинца, а его аренду, пускай и с обязательством выкупа. Такой формат сделки удивил, и в какой-то степени доказал, что топ-менеджмент Шахтера затянул с моментом продажи Георгия, упустив шанс продать того по максимальной цене.

Как бы там ни было, а летом 2026-го Бенфика финализирует переход Судакова, и тот станет полноправным игроком лиссабонских «орлов». За трансфер гранд португальского футбола заплатит 20,25 миллионов евро, а еще 6,75 миллионов евро Бенфика уже перевела на счета Шахтера как компенсацию за согласие на годичную аренду исполнителя. В своем дебютном сезоне в Бенфике Судаков регулярно появляется на поле, и в целом не проваливается, однако, справедливости ради, ждали от него в португальской Примейре все-таки большего, потому расти и развиваться у Георгия в этом чемпионате еще есть куда, а думать о трансфере в более сильную лигу, пожалуй, объективно рано…

5. Патрик Заби

Возраст: 19 лет
Гражданство: Кот-д'Ивуар
Маршрут трансфера: Реймс → Париж
Сумма трансфера: 25 млн евро

Молодой и рослый ивуарийский центральный полузащитник Патрик Заби сумел проявить себя с наилучшей стороны в Реймсе, где его и заприметили скауты клубов элитарного дивизиона французского клубного футбола. В итоге в начале февраля Париж объявил о подписании Заби за 25 миллионов евро, благодаря чему африканец повторит трансферный рекорд Лиги 2, который летом 2024-го был установлен бразильским вингером Савиньо при переходе из Труа в Манчестер Сити.

Любопытно, что в Реймсе Заби успел отыграть всего год с небольшим, прежде чем его перекупил более богатый клуб. Во Францию Патрик приехал лишь в начале 2025-го, когда Реймс заплатил 100 тысяч евро за его трансфер Ивуару, а с самим футболистом подписал первый в его карьере профессиональный контракт. С тех пор хавбек успел сыграть три десятка матчей за Реймс, еще не дебютировал на международной арене за сборную Кот-д'Ивуар, но уже оказался проданным за 25 миллионов евро!

4. Оркун Кекчю

Возраст: 25 лет
Гражданство: Турция
Маршрут трансфера: Бенфика → Бешикташ
Сумма трансфера: 30 млн евро

Центральный полузащитник Оркун Кекчю родился и вырос в Нидерландах, где в процессе своего профессионального развития в футболе сумел дорасти до игрока такого местного гранда как Фейеноорд. Летом 2023 года Кекчю почти за 30 миллионов евро подписала Бенфика, но в Португалии дела у турка не сложились так, как того ожидали эксперты и болельщики. Оркун не сумел стать безоговорочным лидером команды, а кроме этого имел проблемы во взаимодействии с тренерским штабом во главе с Бруну Лаже.

Неудивительно, что когда на горизонте возник вариант с переходом в Бешикташ, за который Кекчю, по его признаниям, болел с детства, то все стороны ухватились за него с изрядным оптимизмом. Футболист получал желанный трансфер, Бешикташ – топового и молодого местного игрока, а Бенфика – возможность компенсировать затраты на покупку Кекчю. Да, изначально клубы согласовали аренду, однако летом 2026-го «черные орлы» будут обязаны выкупить турецкого хавбека за 30 миллионов евро, благодаря чему Бенфика не останется в убытке от этой сделки.

3. Жеовани Кенда

Возраст: 18 лет
Гражданство: Португалия
Маршрут трансфера: Спортинг → Челси
Сумма трансфера: 50,78 млн евро

Еще в марте 2025 года Челси согласовал со Спортингом трансфер вундеркинда лиссабонских «львов» Жеовани Кенда, согласно которому переход талантливого вингера в стан лондонцев состоится летом 2026-го. Сделка обошлась «синим» в кругленькую сумму – почти 51 миллионов евро, однако в Челси посчитали, что покупка одного из самых перспективных футболистов нового поколения того стоит.

Кенда является воспитанником академии Спортинга, хотя ранее занимался также и в школе Бенфики. С раннего возраста вингера начали привлекать к матчам за первую команду «львов», и ныне он сыграл за Спортинг уже почти восемьдесят официальных матчей. Неудивительно, что Жеовани рано попал «на карандаш» скаутам большинства топ-клубов Европы, а потому Челси, стремясь выиграть конкуренцию у того же Манчестер Юнайтед и прочих претендентов, в переговорах со Спортингом также был вынужден действовать стремительно и без проволочек. А вот оправдается ли эта инвестиция, учитывая тот факт, что нынешний Челси и без того весьма молодая команда – покажет лишь ближайшее будущее…

2. Пьеро Инкапье

Возраст: 24 года
Гражданство: Эквадор
Маршрут трансфера: Байер → Арсенал
Сумма трансфера: 52 млн евро

Сегодня нелегко в это поверить, но эквадорский центрбек Пьеро Инкапье вполне мог бы играть в украинской Премьер-лиге за Шахтер. Летом 2021 года, когда «горняков» возглавил итальянец Роберто Де Дзерби, итальянские инсайдеры писали, что Шахтер вел переговоры по покупке Инкапье у аргентинского клуба Тальерес, однако по каким-то причинам тогда сделка так и не состоялась, а Пьеро вскоре все-таки уехал в Европу, став футболистом Байера.

В Германии Инкапье зарекомендовал себя с наилучшей стороны, помог «фармацевтам» в 2024 году выиграть историческую для клуба Серебряную салатницу, а в начале сентября года минувшего эквадорец на правах аренды уехал покорять уже Туманный Альбион, где его к себе позвал Арсенал. «Канониры», как писали, сперва собирались осуществить полноценную покупку Инкапье, однако в процессе переговоров с Байером достигли договоренности по поводу иного формата сделки – годичной аренды с обязательством дальнейшего выкупа за 52 миллиона евро. В Арсенале в целом довольны тем, как Пьеро проводит свой дебютный сезон в АПЛ, а особенно тренерский штаб «канониров» радует универсальность эквадорского легионера, ведь тот продемонстрировал умение и готовность сыграть на высоком уровне не только в центре, но и на левом фланге обороны.

1. Жереми Жаке

Возраст: 20 лет
Гражданство: Франция
Маршрут трансфера: Ренн → Ливерпуль
Сумма трансфера: 63,6 млн евро

Центрбек молодежной сборной Франции Жереми Жаке является воспитанником академии Ренна, за первую команду которого успел провести чуть менее тридцати матчей, прежде чем оказался проданным в Ливерпуль. В начале февраля нынешнего года английский и французский клубы объявили о сделке, в результате которой Жаке переедет на Туманный Альбион летом, а «красные» заплатят за него почти 64 миллиона евро сразу плюс около 10-12 миллионов евро в будущем в виде бонусов.

Жаке, имеющий гваделупское происхождение, пока не успел зарекомендовать себя настолько, чтобы можно было вести речь о целесообразности платить за него такие деньги, однако скауты Ливерпуля, очевидно, изучили способности молодого центрального защитника вдоль и поперек и «красные» верят в то, что в их клубе Жаке сможет показать дальнейший прогресс и стать одним из лучших на своей позиции в мировом футболе. Что правда, подобного мнения придерживаются далеко не все, так как известный в прошлом форвард сборной Франции Кристоф Дюгарри отозвался об этой сделке вовсе без какого-либо энтузиазма по отношению к перспективам Жереми в английском клубе: «Не хочу обидеть парня. Он ни в чем не виноват, мы желаем ему всего наилучшего, потому что он хороший футболист. Но когда у тебя есть такие лохи… Молодцы, Ренн! Ренну удалось найти такого лоха, как Ливерпуль, и провернуть сделку аж за 72 миллиона евро. Пусть эти английские клубы продолжают тратить десятки миллионов. Футбол сошел с ума. Давайте перестанем притворяться, что этому есть оправдание. Никакого оправдания, по правде, быть не может».

Алексей Сливченко
FCDK8841
Инкапье топ. Арсенал - чемпион
SS A
Сундуков тут как самый слабый игрок.
Даже за ноунейма Реала платят почти как за него.
Умеет Бенфика работать
Khafre
можете вже вписувати сюди пономаренка, який перейде в сіті на заміну Холанду, який перейде в Реал
Footballka
Крота за 150 мільйонів? Зробили скидочку на бревно
