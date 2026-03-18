Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Турции
Эюпспор
18.03.2026 19:00 – FT 0 : 1
Трабзонспор
Турция
18 марта 2026, 20:33 | Обновлено 18 марта 2026, 21:06
ВИДЕО. Зубков отличился ассистом в матче Трабзонспора против Эюпспора

Фелипе Аугусто открыл счет для гостей на 66-й минуте матча

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Украинский вингер Александр Зубков отметился результативным действием в матче 27-го тура чемпионата Турции.

Футболист Трабзонспора вышел в стартовом составе на выездной поединок против Эюпспора. После его передачи на 66-й минуте Фелипе Аугусто открыл счет в матче (1:0).

Зубков подал угловой и записал в свой актив ассист и помог команде повести в счете во втором тайме. После 70 минут игры Трабзонспор минимально впереди (1:0).

Чемпионат Турции. 27-й тур, 18 марта 2026

Эюпспор – Трабзонспор – 0:1 (идет второй тайм)

Гол: Фелипе Аугусто, 66 (ассист: Зубков)

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Аугусто (Трабзонспор), асcист Александр Зубков.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
LexХХX
Зубкова в збірну!
