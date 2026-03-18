ВИДЕО. Зубков отличился ассистом в матче Трабзонспора против Эюпспора

Украинский вингер Александр Зубков отметился результативным действием в матче 27-го тура чемпионата Турции.

Футболист Трабзонспора вышел в стартовом составе на выездной поединок против Эюпспора. После его передачи на 66-й минуте Фелипе Аугусто открыл счет в матче (1:0).

Зубков подал угловой и записал в свой актив ассист и помог команде повести в счете во втором тайме. После 70 минут игры Трабзонспор минимально впереди (1:0).

Чемпионат Турции. 27-й тур, 18 марта 2026

Эюпспор – Трабзонспор – 0:1 (идет второй тайм)

Гол: Фелипе Аугусто, 66 (ассист: Зубков)

ВИДЕО. Зубков отметился ассистом в матче Трабзонспора против Эюпспора