  Погоня за лидером. Ассист Зубкова с углового принес Трабзонспору победу
Чемпионат Турции
Эюпспор
18.03.2026 19:00 – FT 0 : 1
Трабзонспор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
18 марта 2026, 21:03 | Обновлено 18 марта 2026, 21:17
Погоня за лидером. Ассист Зубкова с углового принес Трабзонспору победу

Фелипе Аугусто забил единственный гол в игре против Эюпспора

18 марта 2026, 21:03 | Обновлено 18 марта 2026, 21:17
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Украинский вингер Александр Зубков сделал ассист за Трабзонспор в матче 27-го тура чемпионата Турции.

Украинский футболист вышел в стартовом составе на выездной поединок против Эюпспора.

На 66-й минуте Зубков удачно подал угловой, и Фелипе Аугусто забил единственный гол в матче (1:0).

Зубков помог своей команде взять три важных очка в чемпионской гонке. В текущем сезоне он провел 24 матча чемпионата, забил 3 мяча и сделал 11 ассистов, а также отыграл 3 поединка Кубка и 1 встречу Суперкубка.

Лидеры: Галатасарай (64 очка), Фенербахче, Трабзонспор (по 60), Бешикташ (49)

Чемпионат Турции. 27-й тур, 18 марта 2026

Эюпспор – Трабзонспор – 0:1

Гол: Фелипе Аугусто, 66 (ассист: Зубков)

Аланьяспор – Коджаэлиспор – 5:0

Голы: Хадерджонаж, 26, Хван Ый Джо, 31, Лима, 63, Кайя, 81, Жанвье, 88

Башакшехир – Антальяспор – 0:0

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Галатасарай 26 20 4 2 62 - 18 05.04.26 20:00 Трабзонспор - Галатасарай14.03.26 Галатасарай 3:0 Истанбул Башакшехир07.03.26 Бешикташ 0:1 Галатасарай28.02.26 Галатасарай 3:1 Аланьяспор21.02.26 Коньяспор 2:0 Галатасарай13.02.26 Галатасарай 5:1 Эюпспор 64
2 Фенербахче 27 17 9 1 61 - 28 05.04.26 20:00 Фенербахче - Бешикташ17.03.26 Фенербахче 4:1 Газиантеп13.03.26 Карагюмрюк 2:0 Фенербахче08.03.26 Фенербахче 3:2 Самсунспор01.03.26 Антальяспор 2:2 Фенербахче23.02.26 Фенербахче 1:1 Касымпаша 60
3 Трабзонспор 27 18 6 3 53 - 29 05.04.26 20:00 Трабзонспор - Галатасарай18.03.26 Эюпспор 0:1 Трабзонспор14.03.26 Трабзонспор 1:0 Ризеспор09.03.26 Кайсериспор 1:3 Трабзонспор27.02.26 Трабзонспор 3:1 Карагюмрюк22.02.26 Газиантеп 1:2 Трабзонспор 60
4 Бешикташ 26 14 7 5 47 - 30 19.03.26 19:00 Бешикташ - Касымпаша15.03.26 Генчлербирлиги 0:2 Бешикташ07.03.26 Бешикташ 0:1 Галатасарай28.02.26 Коджаелиспор 0:1 Бешикташ22.02.26 Бешикташ 4:0 Гёзтепе15.02.26 Истанбул Башакшехир 2:3 Бешикташ 49
5 Истанбул Башакшехир 27 12 7 8 44 - 30 05.04.26 20:00 Коджаелиспор - Истанбул Башакшехир18.03.26 Истанбул Башакшехир 0:0 Антальяспор14.03.26 Галатасарай 3:0 Истанбул Башакшехир07.03.26 Истанбул Башакшехир 2:1 Гёзтепе27.02.26 Истанбул Башакшехир 2:0 Коньяспор21.02.26 Аланьяспор 1:2 Истанбул Башакшехир 43
6 Гёзтепе 26 11 10 5 30 - 20 05.04.26 20:00 Генчлербирлиги - Гёзтепе14.03.26 Гёзтепе 2:2 Аланьяспор07.03.26 Истанбул Башакшехир 2:1 Гёзтепе28.02.26 Гёзтепе 0:0 Эюпспор22.02.26 Бешикташ 4:0 Гёзтепе15.02.26 Гёзтепе 0:0 Кайсериспор 43
7 Самсунспор 26 8 11 7 29 - 31 05.04.26 20:00 Самсунспор - Коньяспор15.03.26 Самсунспор 2:1 Кайсериспор08.03.26 Фенербахче 3:2 Самсунспор01.03.26 Самсунспор 0:0 Газиантеп22.02.26 Карагюмрюк 0:0 Самсунспор13.02.26 Антальяспор 3:1 Самсунспор 35
8 Коджаелиспор 27 9 6 12 23 - 32 05.04.26 20:00 Коджаелиспор - Истанбул Башакшехир18.03.26 Аланьяспор 5:0 Коджаелиспор14.03.26 Коджаелиспор 1:2 Коньяспор09.03.26 Эюпспор 0:1 Коджаелиспор28.02.26 Коджаелиспор 0:1 Бешикташ20.02.26 Ризеспор 2:0 Коджаелиспор 33
9 Газиантеп 27 8 9 10 36 - 46 05.04.26 20:00 Газиантеп - Аланьяспор17.03.26 Фенербахче 4:1 Газиантеп13.03.26 Антальяспор 1:4 Газиантеп08.03.26 Газиантеп 1:1 Карагюмрюк01.03.26 Самсунспор 0:0 Газиантеп22.02.26 Газиантеп 1:2 Трабзонспор 33
10 Аланьяспор 27 6 13 8 33 - 32 05.04.26 20:00 Газиантеп - Аланьяспор18.03.26 Аланьяспор 5:0 Коджаелиспор14.03.26 Гёзтепе 2:2 Аланьяспор09.03.26 Аланьяспор 0:0 Генчлербирлиги28.02.26 Галатасарай 3:1 Аланьяспор21.02.26 Аланьяспор 1:2 Истанбул Башакшехир 31
11 Ризеспор 26 7 9 10 32 - 36 05.04.26 20:00 Карагюмрюк - Ризеспор14.03.26 Трабзонспор 1:0 Ризеспор08.03.26 Ризеспор 1:0 Антальяспор28.02.26 Касымпаша 0:3 Ризеспор20.02.26 Ризеспор 2:0 Коджаелиспор14.02.26 Генчлербирлиги 2:2 Ризеспор 30
12 Коньяспор 26 6 9 11 30 - 39 19.03.26 19:00 Коньяспор - Генчлербирлиги14.03.26 Коджаелиспор 1:2 Коньяспор08.03.26 Коньяспор 1:1 Касымпаша27.02.26 Истанбул Башакшехир 2:0 Коньяспор21.02.26 Коньяспор 2:0 Галатасарай14.02.26 Аланьяспор 2:1 Коньяспор 27
13 Антальяспор 27 6 7 14 25 - 43 05.04.26 20:00 Антальяспор - Эюпспор18.03.26 Истанбул Башакшехир 0:0 Антальяспор13.03.26 Антальяспор 1:4 Газиантеп08.03.26 Ризеспор 1:0 Антальяспор01.03.26 Антальяспор 2:2 Фенербахче22.02.26 Кайсериспор 1:0 Антальяспор 25
14 Генчлербирлиги 26 6 7 13 28 - 36 19.03.26 19:00 Коньяспор - Генчлербирлиги15.03.26 Генчлербирлиги 0:2 Бешикташ09.03.26 Аланьяспор 0:0 Генчлербирлиги01.03.26 Генчлербирлиги 0:0 Кайсериспор21.02.26 Эюпспор 1:0 Генчлербирлиги14.02.26 Генчлербирлиги 2:2 Ризеспор 25
15 Касымпаша 26 5 9 12 22 - 36 19.03.26 19:00 Бешикташ - Касымпаша15.03.26 Касымпаша 1:0 Эюпспор08.03.26 Коньяспор 1:1 Касымпаша28.02.26 Касымпаша 0:3 Ризеспор23.02.26 Фенербахче 1:1 Касымпаша16.02.26 Касымпаша 3:2 Карагюмрюк 24
16 Эюпспор 27 5 7 15 19 - 38 05.04.26 20:00 Антальяспор - Эюпспор18.03.26 Эюпспор 0:1 Трабзонспор15.03.26 Касымпаша 1:0 Эюпспор09.03.26 Эюпспор 0:1 Коджаелиспор28.02.26 Гёзтепе 0:0 Эюпспор21.02.26 Эюпспор 1:0 Генчлербирлиги 22
17 Кайсериспор 26 3 11 12 20 - 48 19.03.26 15:00 Кайсериспор - Карагюмрюк15.03.26 Самсунспор 2:1 Кайсериспор09.03.26 Кайсериспор 1:3 Трабзонспор01.03.26 Генчлербирлиги 0:0 Кайсериспор22.02.26 Кайсериспор 1:0 Антальяспор15.02.26 Гёзтепе 0:0 Кайсериспор 20
18 Карагюмрюк 26 4 5 17 24 - 46 19.03.26 15:00 Кайсериспор - Карагюмрюк13.03.26 Карагюмрюк 2:0 Фенербахче08.03.26 Газиантеп 1:1 Карагюмрюк27.02.26 Трабзонспор 3:1 Карагюмрюк22.02.26 Карагюмрюк 0:0 Самсунспор16.02.26 Касымпаша 3:2 Карагюмрюк 17
Полная таблица

ВИДЕО. Зубков отметился ассистом в матче Трабзонспора против Эюпспора

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Аугусто (Трабзонспор), асcист Александр Зубков.
Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Александр Зубков видео голов и обзор Фелипе Аугусто Эюпспор Коджаэлиспор Аланьяспор Антальяспор ПСЖ - Истанбул Башакшехир
