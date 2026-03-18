Погоня за лидером. Ассист Зубкова с углового принес Трабзонспору победу
Фелипе Аугусто забил единственный гол в игре против Эюпспора
Украинский вингер Александр Зубков сделал ассист за Трабзонспор в матче 27-го тура чемпионата Турции.
Украинский футболист вышел в стартовом составе на выездной поединок против Эюпспора.
На 66-й минуте Зубков удачно подал угловой, и Фелипе Аугусто забил единственный гол в матче (1:0).
Зубков помог своей команде взять три важных очка в чемпионской гонке. В текущем сезоне он провел 24 матча чемпионата, забил 3 мяча и сделал 11 ассистов, а также отыграл 3 поединка Кубка и 1 встречу Суперкубка.
Лидеры: Галатасарай (64 очка), Фенербахче, Трабзонспор (по 60), Бешикташ (49)
Чемпионат Турции. 27-й тур, 18 марта 2026
Эюпспор – Трабзонспор – 0:1
Гол: Фелипе Аугусто, 66 (ассист: Зубков)
Аланьяспор – Коджаэлиспор – 5:0
Голы: Хадерджонаж, 26, Хван Ый Джо, 31, Лима, 63, Кайя, 81, Жанвье, 88
Башакшехир – Антальяспор – 0:0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Галатасарай
|26
|20
|4
|2
|62 - 18
|05.04.26 20:00 Трабзонспор - Галатасарай14.03.26 Галатасарай 3:0 Истанбул Башакшехир07.03.26 Бешикташ 0:1 Галатасарай28.02.26 Галатасарай 3:1 Аланьяспор21.02.26 Коньяспор 2:0 Галатасарай13.02.26 Галатасарай 5:1 Эюпспор
|64
|2
|Фенербахче
|27
|17
|9
|1
|61 - 28
|05.04.26 20:00 Фенербахче - Бешикташ17.03.26 Фенербахче 4:1 Газиантеп13.03.26 Карагюмрюк 2:0 Фенербахче08.03.26 Фенербахче 3:2 Самсунспор01.03.26 Антальяспор 2:2 Фенербахче23.02.26 Фенербахче 1:1 Касымпаша
|60
|3
|Трабзонспор
|27
|18
|6
|3
|53 - 29
|05.04.26 20:00 Трабзонспор - Галатасарай18.03.26 Эюпспор 0:1 Трабзонспор14.03.26 Трабзонспор 1:0 Ризеспор09.03.26 Кайсериспор 1:3 Трабзонспор27.02.26 Трабзонспор 3:1 Карагюмрюк22.02.26 Газиантеп 1:2 Трабзонспор
|60
|4
|Бешикташ
|26
|14
|7
|5
|47 - 30
|19.03.26 19:00 Бешикташ - Касымпаша15.03.26 Генчлербирлиги 0:2 Бешикташ07.03.26 Бешикташ 0:1 Галатасарай28.02.26 Коджаелиспор 0:1 Бешикташ22.02.26 Бешикташ 4:0 Гёзтепе15.02.26 Истанбул Башакшехир 2:3 Бешикташ
|49
|5
|Истанбул Башакшехир
|27
|12
|7
|8
|44 - 30
|05.04.26 20:00 Коджаелиспор - Истанбул Башакшехир18.03.26 Истанбул Башакшехир 0:0 Антальяспор14.03.26 Галатасарай 3:0 Истанбул Башакшехир07.03.26 Истанбул Башакшехир 2:1 Гёзтепе27.02.26 Истанбул Башакшехир 2:0 Коньяспор21.02.26 Аланьяспор 1:2 Истанбул Башакшехир
|43
|6
|Гёзтепе
|26
|11
|10
|5
|30 - 20
|05.04.26 20:00 Генчлербирлиги - Гёзтепе14.03.26 Гёзтепе 2:2 Аланьяспор07.03.26 Истанбул Башакшехир 2:1 Гёзтепе28.02.26 Гёзтепе 0:0 Эюпспор22.02.26 Бешикташ 4:0 Гёзтепе15.02.26 Гёзтепе 0:0 Кайсериспор
|43
|7
|Самсунспор
|26
|8
|11
|7
|29 - 31
|05.04.26 20:00 Самсунспор - Коньяспор15.03.26 Самсунспор 2:1 Кайсериспор08.03.26 Фенербахче 3:2 Самсунспор01.03.26 Самсунспор 0:0 Газиантеп22.02.26 Карагюмрюк 0:0 Самсунспор13.02.26 Антальяспор 3:1 Самсунспор
|35
|8
|Коджаелиспор
|27
|9
|6
|12
|23 - 32
|05.04.26 20:00 Коджаелиспор - Истанбул Башакшехир18.03.26 Аланьяспор 5:0 Коджаелиспор14.03.26 Коджаелиспор 1:2 Коньяспор09.03.26 Эюпспор 0:1 Коджаелиспор28.02.26 Коджаелиспор 0:1 Бешикташ20.02.26 Ризеспор 2:0 Коджаелиспор
|33
|9
|Газиантеп
|27
|8
|9
|10
|36 - 46
|05.04.26 20:00 Газиантеп - Аланьяспор17.03.26 Фенербахче 4:1 Газиантеп13.03.26 Антальяспор 1:4 Газиантеп08.03.26 Газиантеп 1:1 Карагюмрюк01.03.26 Самсунспор 0:0 Газиантеп22.02.26 Газиантеп 1:2 Трабзонспор
|33
|10
|Аланьяспор
|27
|6
|13
|8
|33 - 32
|05.04.26 20:00 Газиантеп - Аланьяспор18.03.26 Аланьяспор 5:0 Коджаелиспор14.03.26 Гёзтепе 2:2 Аланьяспор09.03.26 Аланьяспор 0:0 Генчлербирлиги28.02.26 Галатасарай 3:1 Аланьяспор21.02.26 Аланьяспор 1:2 Истанбул Башакшехир
|31
|11
|Ризеспор
|26
|7
|9
|10
|32 - 36
|05.04.26 20:00 Карагюмрюк - Ризеспор14.03.26 Трабзонспор 1:0 Ризеспор08.03.26 Ризеспор 1:0 Антальяспор28.02.26 Касымпаша 0:3 Ризеспор20.02.26 Ризеспор 2:0 Коджаелиспор14.02.26 Генчлербирлиги 2:2 Ризеспор
|30
|12
|Коньяспор
|26
|6
|9
|11
|30 - 39
|19.03.26 19:00 Коньяспор - Генчлербирлиги14.03.26 Коджаелиспор 1:2 Коньяспор08.03.26 Коньяспор 1:1 Касымпаша27.02.26 Истанбул Башакшехир 2:0 Коньяспор21.02.26 Коньяспор 2:0 Галатасарай14.02.26 Аланьяспор 2:1 Коньяспор
|27
|13
|Антальяспор
|27
|6
|7
|14
|25 - 43
|05.04.26 20:00 Антальяспор - Эюпспор18.03.26 Истанбул Башакшехир 0:0 Антальяспор13.03.26 Антальяспор 1:4 Газиантеп08.03.26 Ризеспор 1:0 Антальяспор01.03.26 Антальяспор 2:2 Фенербахче22.02.26 Кайсериспор 1:0 Антальяспор
|25
|14
|Генчлербирлиги
|26
|6
|7
|13
|28 - 36
|19.03.26 19:00 Коньяспор - Генчлербирлиги15.03.26 Генчлербирлиги 0:2 Бешикташ09.03.26 Аланьяспор 0:0 Генчлербирлиги01.03.26 Генчлербирлиги 0:0 Кайсериспор21.02.26 Эюпспор 1:0 Генчлербирлиги14.02.26 Генчлербирлиги 2:2 Ризеспор
|25
|15
|Касымпаша
|26
|5
|9
|12
|22 - 36
|19.03.26 19:00 Бешикташ - Касымпаша15.03.26 Касымпаша 1:0 Эюпспор08.03.26 Коньяспор 1:1 Касымпаша28.02.26 Касымпаша 0:3 Ризеспор23.02.26 Фенербахче 1:1 Касымпаша16.02.26 Касымпаша 3:2 Карагюмрюк
|24
|16
|Эюпспор
|27
|5
|7
|15
|19 - 38
|05.04.26 20:00 Антальяспор - Эюпспор18.03.26 Эюпспор 0:1 Трабзонспор15.03.26 Касымпаша 1:0 Эюпспор09.03.26 Эюпспор 0:1 Коджаелиспор28.02.26 Гёзтепе 0:0 Эюпспор21.02.26 Эюпспор 1:0 Генчлербирлиги
|22
|17
|Кайсериспор
|26
|3
|11
|12
|20 - 48
|19.03.26 15:00 Кайсериспор - Карагюмрюк15.03.26 Самсунспор 2:1 Кайсериспор09.03.26 Кайсериспор 1:3 Трабзонспор01.03.26 Генчлербирлиги 0:0 Кайсериспор22.02.26 Кайсериспор 1:0 Антальяспор15.02.26 Гёзтепе 0:0 Кайсериспор
|20
|18
|Карагюмрюк
|26
|4
|5
|17
|24 - 46
|19.03.26 15:00 Кайсериспор - Карагюмрюк13.03.26 Карагюмрюк 2:0 Фенербахче08.03.26 Газиантеп 1:1 Карагюмрюк27.02.26 Трабзонспор 3:1 Карагюмрюк22.02.26 Карагюмрюк 0:0 Самсунспор16.02.26 Касымпаша 3:2 Карагюмрюк
|17
ВИДЕО. Зубков отметился ассистом в матче Трабзонспора против Эюпспора
🚨🚨| GOAL: FELIPE AUGUSTO SCORES FOR TRABZONSPOR.— Futball Centa (@futballcenta) March 18, 2026
Eyüpspor 0-1 Trabzonspor
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
