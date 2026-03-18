Сетка Лиги Европы. Брага разгромила Ференцварош и вышла в 1/4 финала
Португальская команда отгрузила соперникам 4 безответных мяча
Португальская Брага разгромила венгерский Ференцварош в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и пробилась в следующий раунд.
После поражения в первой игре (0:2) команда из Португалии оформила камбек и разгромила соперника со счетом 4:0, выиграв противостояние по сумме двух матчей.
Рикарду Орта открыл счет на 11-й минуте, а вскоре Флориан Гриллич удвоил преимущество. До перерыва Брага забила в третий раз, отличился Габри Мартинес.
Во втором тайме Рикарду Орта оформил дубль на 53-й минуте после ассиста Гриллича.
В 1/4 финала Брага сыграет против победителя пары Панатинаикос – Бетис (1:0 в первой игре).
Лига Европы. 1/8 финала.
Ответный матч, 18 марта 2026
Брага (Португалия) – Ференцварош (Венгрия) – 4:0 (первый матч – 0:2)
Голы: Рикарду Орта, 11, 53, Флориан Гриллич, 15, Габри Мартинес, 34
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Очередная домашняя игра на чужом поле для новичков УПЛ
Лунин не попал в заявку на матчи в марте