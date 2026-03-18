  4. Сетка Лиги Европы. Брага разгромила Ференцварош и вышла в 1/4 финала
18.03.2026 17:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:2 4 : 0
Ференцварош
18 марта 2026, 20:05 | Обновлено 18 марта 2026, 20:45
Сетка Лиги Европы. Брага разгромила Ференцварош и вышла в 1/4 финала

Португальская команда отгрузила соперникам 4 безответных мяча

Португальская Брага разгромила венгерский Ференцварош в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и пробилась в следующий раунд.

После поражения в первой игре (0:2) команда из Португалии оформила камбек и разгромила соперника со счетом 4:0, выиграв противостояние по сумме двух матчей.

Рикарду Орта открыл счет на 11-й минуте, а вскоре Флориан Гриллич удвоил преимущество. До перерыва Брага забила в третий раз, отличился Габри Мартинес.

Во втором тайме Рикарду Орта оформил дубль на 53-й минуте после ассиста Гриллича.

В 1/4 финала Брага сыграет против победителя пары Панатинаикос – Бетис (1:0 в первой игре).

Лига Европы. 1/8 финала.

Ответный матч, 18 марта 2026

Брага (Португалия) – Ференцварош (Венгрия) – 4:0 (первый матч – 0:2)

Голы: Рикарду Орта, 11, 53, Флориан Гриллич, 15, Габри Мартинес, 34

Сетка плей-офф

Видео голов и обзор матча

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Рикарду Орта (Брага), асcист Флориан Гриллитш.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Габри Мартинес (Брага), асcист Пау Виктор.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Гриллитш (Брага).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Рикарду Орта (Брага), асcист Родриго Саласар.
AndiM
Ну як там ваш бренд?🤣🤣🤣
Денис Брегін
орбаноїдів нах...
