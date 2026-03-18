Сетка Лиги Европы. Брага разгромила Ференцварош и вышла в 1/4 финала

Португальская Брага разгромила венгерский Ференцварош в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и пробилась в следующий раунд.

После поражения в первой игре (0:2) команда из Португалии оформила камбек и разгромила соперника со счетом 4:0, выиграв противостояние по сумме двух матчей.

Рикарду Орта открыл счет на 11-й минуте, а вскоре Флориан Гриллич удвоил преимущество. До перерыва Брага забила в третий раз, отличился Габри Мартинес.

Во втором тайме Рикарду Орта оформил дубль на 53-й минуте после ассиста Гриллича.

В 1/4 финала Брага сыграет против победителя пары Панатинаикос – Бетис (1:0 в первой игре).

Лига Европы. 1/8 финала.

Ответный матч, 18 марта 2026

Брага (Португалия) – Ференцварош (Венгрия) – 4:0 (первый матч – 0:2)

Голы: Рикарду Орта, 11, 53, Флориан Гриллич, 15, Габри Мартинес, 34

