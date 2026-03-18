Убедительный камбек. Определен первый четвертьфиналист Лиги Европы 2025/26
Брага во втором матче 1/8 финала одолела Ференцварош и вышла в четвертьфинал еврокубка
Португальская Брага стала первым участником 1/4 финала Лиги Европы сезона 2025/26.
18 марта в ответном матче 1/8 финала Брага разгромила Ференцварош со счетом 4:0, оформив камбек после проигранного первого поединка (0:2).
В четвертьфинале португальцы встретятся либо с Панатинаикосом, либо с Бетисом.
Лига Европы 2025/26. 1/8 финала
Ответный матч. 18 марта
Брага (Португалия) – Ференцварош (Венгрия) – 4:0 [первый поединок – 0:2]
Голы: Орта, 11, 53, Гриллич, 15, Гонсало, 34
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сделок, как обычно, будет немало, но некоторые резонансные из них финализированы уже сейчас
Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26