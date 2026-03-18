18 марта 2026, 20:02 | Обновлено 18 марта 2026, 20:13
Убедительный камбек. Определен первый четвертьфиналист Лиги Европы 2025/26

Брага во втором матче 1/8 финала одолела Ференцварош и вышла в четвертьфинал еврокубка

Getty Images/Global Images Ukraine

Португальская Брага стала первым участником 1/4 финала Лиги Европы сезона 2025/26.

18 марта в ответном матче 1/8 финала Брага разгромила Ференцварош со счетом 4:0, оформив камбек после проигранного первого поединка (0:2).

В четвертьфинале португальцы встретятся либо с Панатинаикосом, либо с Бетисом.

новость дополняется...

Лига Европы 2025/26. 1/8 финала

Ответный матч. 18 марта

Брага (Португалия) – Ференцварош (Венгрия) – 4:0 [первый поединок – 0:2]

Голы: Орта, 11, 53, Гриллич, 15, Гонсало, 34

Комментарии 1
Victor673256ua
Все по ділу. Брага була сильнішою і заслужила прохід у чвертьфінал
