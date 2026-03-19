  4. Брага – Ференцварош – 4:0. Венгрия выбыла из еврокубков. Видео голов, обзор
18.03.2026 17:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:2 4 : 0
Ференцварош
19 марта 2026, 09:57 |
Брага – Ференцварош – 4:0. Венгрия выбыла из еврокубков. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги Европы

Португальская Брага разгромила венгерский Ференцварош в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

После поражения в первой игре (0:2) команда из Португалии оформила камбек и обыграла соперника со счетом 4:0.

Рикарду Орта открыл счет на 11-й минуте, а вскоре Флориан Гриллич удвоил преимущество. До перерыва Брага забила в третий раз, отличился Габри Мартинес. Во втором тайме Рикарду Орта оформил дубль на 53-й минуте после ассиста Гриллича.

В 1/4 финала Брага сыграет против победителя пары Панатинаикос – Бетис (1:0 в первой игре). А Венгрия потеряла своего последнего представителя в еврокубках.

Лига Европы. 1/8 финала

Ответный матч, 18 марта 2026

Брага (Португалия) – Ференцварош (Венгрия) – 4:0 (первый матч – 0:2)

Голы: Рикарду Орта, 11, 53, Флориан Гриллич, 15, Габри Мартинес, 34

Видео голов и обзор матча

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Рикарду Орта (Брага), асcист Флориан Гриллитш.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Габри Мартинес (Брага), асcист Пау Виктор.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Гриллитш (Брага).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Рикарду Орта (Брага), асcист Родриго Саласар.
Николай Степанов
