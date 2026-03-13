Сетка Лиги Европы. Итоги дня: Лион с Яремчуком спас игру с Сельтой

​Вечером 12 марта состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26

Сыграно 8 поединков за один вечер, а ответные встречи состоятся через неделю – 19 марта.

Французский Лион с украинцем Роман Яремчуком спас на выезде игру с испанской Сельтой (1:1), Эндрик забил спасительный гол на 87-й минуте.

Английский Ноттингем Форест потерпел сенсационное поражение от Мидтьюлланда из Дании (0:1).

Генк из Бельгии обыграл немецкий Фрайбург (1:0), а венгерский Ференцварош получил гандикап в противостоянии с Брагой из Португалии (2:0).

Лига Европы УЕФА 2025/26

1/8 финала. Первые матчи. 12 марта 2026

19:45. Болонья (Италия) – Рома (Италия) – 1:1

Голы: Бернардески, 50 – Пеллегрини, 71

19:45. Лилль (Франция) – Астон Вилла (Англия) – 0:1

Гол: Олли Уоткинс, 61

19:45. Панатинаикос (Греция) – Бетис (Испания) – 1:0

Гол: Таборда, 88 (пен)

Удаления: Зарури, 59 – Льоренте, 87

19:45. Штутгарт (Германия) – Порту (Португалия) – 1:2

Голы: Ундав, 40 – Моффи, 21, Родриго Мора, 27

22:00. Генк (Бельгия) – Фрайбург (Германия) – 1:0

Гол: Эль-Уади, 24

22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Мидтьюлланд (Дания) – 0:1

Гол: Чо Ки Син, 80

22:00. Сельта (Испания) – Лион (Франция) – 1:1

Голы: Руэда, 25 – Эндрик, 87

22:00. Ференцварош (Венгрия) – Брага (Португалия) – 2:0

Голы: Каниховски, 32, Джозеф, 69

