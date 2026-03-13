Сетка Лиги Европы. Итоги дня: Лион с Яремчуком спас игру с Сельтой
Ноттингем Форест потерпел сенсационное поражение от Мидтьюлланда
Вечером 12 марта состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26
Сыграно 8 поединков за один вечер, а ответные встречи состоятся через неделю – 19 марта.
Французский Лион с украинцем Роман Яремчуком спас на выезде игру с испанской Сельтой (1:1), Эндрик забил спасительный гол на 87-й минуте.
Английский Ноттингем Форест потерпел сенсационное поражение от Мидтьюлланда из Дании (0:1).
Генк из Бельгии обыграл немецкий Фрайбург (1:0), а венгерский Ференцварош получил гандикап в противостоянии с Брагой из Португалии (2:0).
Лига Европы УЕФА 2025/26
1/8 финала. Первые матчи. 12 марта 2026
19:45. Болонья (Италия) – Рома (Италия) – 1:1
Голы: Бернардески, 50 – Пеллегрини, 71
19:45. Лилль (Франция) – Астон Вилла (Англия) – 0:1
Гол: Олли Уоткинс, 61
19:45. Панатинаикос (Греция) – Бетис (Испания) – 1:0
Гол: Таборда, 88 (пен)
Удаления: Зарури, 59 – Льоренте, 87
19:45. Штутгарт (Германия) – Порту (Португалия) – 1:2
Голы: Ундав, 40 – Моффи, 21, Родриго Мора, 27
22:00. Генк (Бельгия) – Фрайбург (Германия) – 1:0
Гол: Эль-Уади, 24
22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Мидтьюлланд (Дания) – 0:1
Гол: Чо Ки Син, 80
22:00. Сельта (Испания) – Лион (Франция) – 1:1
Голы: Руэда, 25 – Эндрик, 87
22:00. Ференцварош (Венгрия) – Брага (Португалия) – 2:0
Голы: Каниховски, 32, Джозеф, 69
Сетка плей-офф
Инфографика
