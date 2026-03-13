Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сетка Лиги Европы. Итоги дня: Лион с Яремчуком спас игру с Сельтой
Лига Европы
Ноттингем Форест
12.03.2026 22:00 – FT 0 : 1
Мидтьюлланд
Лига Европы
13 марта 2026, 00:23 | Обновлено 13 марта 2026, 00:46
213
0

Сетка Лиги Европы. Итоги дня: Лион с Яремчуком спас игру с Сельтой

Ноттингем Форест потерпел сенсационное поражение от Мидтьюлланда

Getty Images/Global Images Ukraine

​Вечером 12 марта состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26

Сыграно 8 поединков за один вечер, а ответные встречи состоятся через неделю – 19 марта.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Французский Лион с украинцем Роман Яремчуком спас на выезде игру с испанской Сельтой (1:1), Эндрик забил спасительный гол на 87-й минуте.

Английский Ноттингем Форест потерпел сенсационное поражение от Мидтьюлланда из Дании (0:1).

Генк из Бельгии обыграл немецкий Фрайбург (1:0), а венгерский Ференцварош получил гандикап в противостоянии с Брагой из Португалии (2:0).

Лига Европы УЕФА 2025/26

1/8 финала. Первые матчи. 12 марта 2026

19:45. Болонья (Италия) – Рома (Италия) – 1:1

Голы: Бернардески, 50 – Пеллегрини, 71

19:45. Лилль (Франция) – Астон Вилла (Англия) – 0:1

Гол: Олли Уоткинс, 61

19:45. Панатинаикос (Греция) – Бетис (Испания) – 1:0

Гол: Таборда, 88 (пен)

Удаления: Зарури, 59 – Льоренте, 87

19:45. Штутгарт (Германия) – Порту (Португалия) – 1:2

Голы: Ундав, 40 – Моффи, 21, Родриго Мора, 27

22:00. Генк (Бельгия) – Фрайбург (Германия) – 1:0

Гол: Эль-Уади, 24

22:00. Ноттингем Форест (Англия) – Мидтьюлланд (Дания) – 0:1

Гол: Чо Ки Син, 80

22:00. Сельта (Испания) – Лион (Франция) – 1:1

Голы: Руэда, 25 – Эндрик, 87

22:00. Ференцварош (Венгрия) – Брага (Португалия) – 2:0

Голы: Каниховски, 32, Джозеф, 69

Сетка плей-офф

Инфографика

Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
Эндрику повезло с голом. Лион Яремчука вырвал ничью у Сельты на 89-й минуте
Футболист АПЛ расстался со звездой футбола и уже нашел новую девушку
Штутгарт Бетис Рома Рим Лилль Астон Вилла Панатинаикос Сельта Болонья Брага Мидтьюлланд Ноттингем Форест Лига Европы Фрайбург Ференцварош Родриго Мора Роман Яремчук Федерико Бернардески Артем Довбик Лоренцо Пеллегрини Лион Генк Порту Олли Уоткинс Терем Моффи Дениз Ундав Эндрик
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
